Protección Civil realizó recorridos por posibles riesgos tras fuerte lluvia en Acatlán de Osorio

Erika Méndez
Durante la madrugada de este jueves, la coordinación estatal de Protección Civil (PC) realizó recorridos preventivos en distintos puntos del municipio de Acatlán de Osorio.
Con el objetivo de verificar posibles riesgos derivados de la intensa lluvia en la zona.
Trabajaron de manera conjunta con personal de Protección Civil Municipal y Policía Estatal.
Al momento, reportaron que no se han detectado incidentes, ni afectaciones a viviendas o personas lesionadas.
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