“Monos en su tinta” de Alfredo Narváez “Pingo” en el Othoniano

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La actividad se realizará el lunes 13 de abril a las 19:30 horas, con entrada libre.

La Secretaría de Cultura de Gobierno del Estado invita al público en general a una nueva sesión del programa “Todos los lunes son de Palique”, en esta ocasión con la presentación de la exposición “Monos en su tinta” del monero Alfredo Narváez, que se llevará a cabo en la Casa Museo Manuel José Othón el próximo lunes 13 de abril a las 19:30 horas.

Esta actividad permitirá al público acercarse al trabajo de uno de los caricaturistas más representativos del estado, cuya trayectoria inició en el ámbito del cartón deportivo entre 1985 y 1991, para posteriormente consolidarse como cartonista editorial en el periódico Pulso desde 1991. A lo largo de su carrera, ha sido reconocido con importantes galardones como el Premio Estatal CREA (1987), el Premio Nacional CREA (1988) y en múltiples ocasiones el Premio Estatal de Periodismo de San Luis Potosí.

La exposición “Monos en su tinta” reúne una selección de su obra, caracterizada por la agudeza crítica, el humor y la observación social, elementos que han definido su estilo a lo largo de décadas. Su trabajo ha sido presentado en diversos espacios, como la Delegación Estatal de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Universidad de Matehuala y el Edificio Central de la UASLP, consolidando su presencia en la escena cultural y periodística.

Para mayor información, las y los interesados pueden consultar las redes sociales de la Casa Museo Manuel José Othón o acudir directamente a este recinto cultural.

Secretaría de Cultura de San Luis Potosí