La multipremiada película española “Los Domingos” se estrenó en la república mexicana

Dirigida por Alauda Ruiz de Azúa, es uno de los fenómenos cinematográficos del año.

Explora la fe, los vínculos familiares y las decisiones que cambian para siempre la vida.

Por Mino D’Blanc

El pasado miércoles 1 de abril se estrenó a nivel nacional en la república mexicana bajo el sello de Zima Entertainment “Los Domingos”, el nuevo largometraje de Alauda Riz de Azúa.

-“Los Domingos”: el fenómeno cinematográfico multipremiado del año:

Cabe mencionar antes que nada, que esta multipremiada cinta arrasó los codiciados y muy selectos “Premios Goya” en su 40ª edición en donde se llevó los trofeos a “Mejor Película”, así como “Mejor Dirección” y “Mejor Guion Original” para Alauda Ruiz de Azúa, “Mejor Actriz Protagonista” para Patricia López Arnaiz, “Mejor Actriz de Reparto”, además de múltiples nominaciones en las principales categorías. También ganó la “Concha de Oro” por “Mejor Película” en el “Festival Internacional de Cine de San Sebastián”, el “Premio Cine Vasco”, el “Feroz Zinemaldia de la Crítica”, los “Premios Forqué” y los “Premios Sant Jordi” como “Mejor Película”, con lo que se confirmó como una de las obras imprescindibles del año, al haberse consolidado como la gran triunfadora de la temporada.

-El esperado regreso de Alauda Ruiz de Azúa:

Este largometraje marca el regreso de una de las voces más relevantes del cine español contemporáneo que es la exitosa y talentosa Alauda Ruiz de Azúa, quien dirigió el también fenómeno internacional “Cinco Lobitos”, así como la exitosísima serie “Querer”.

Con “Los Domingos” vuelve con un drama conmovedor que explora la fe, los vínculos familiares y las decisiones que cambian la vida para siempre. Además con este trabajo imperdible reafirma su mirada íntima y poderosa sobre los dilemas que nos definen.

-Protagonistas de “Los Domingos”:

La película es protagonizada por Blanca Soroa, Patricia López Arnaiz y Miguel Garcés.

-Sinopsis:

Más allá de la religión, es una historia profundamente emocional y humana sobre creer y crecer, que confronta la fe, la libertad y los lazos familiares cuando Aimara, quien tiene 17 años de edad, decide cambiar el rumbo de su vida para siempre. Ella es una joven brillante quien, cuando su familia espera que elija una carrera universitaria, anuncia su decisión de ingresar a un convento de clausura. Las órdenes contemplativas como lo son las carmelitas, las clarisas o las benedictinas, profesan votos de pobreza, castidad y obediencia, y limitan el contacto con el exterior para dedicar su vida a la oración y a la búsqueda de una unión mística con Dios. La determinación de Ainara no sólo transforma su futuro, sino que sacuda profundamente a su familia, enfrentándose a una decisión tan radical como incomprensible para muchos. La noticia cae como un terremoto en su hogar. Lo que parecía una etapa de transición se convierte en una prueba emocional que confronta a todos con sus propias creencias, miedos y expectativas.

-Premisas de “Los Domingos”:

Inspirada en una anécdota real, la película que tiene una duración de 118 minutos (una hora con 58 minutos) convierte el conflicto íntimo de una joven en un espejo universal sobre la familia como refugio y como campo de batalla. Lleva el título de “Los Domingos” porque para muchos ese es el día re reunión familiar; ese espacio en donde se comparte la mesa y por ende, las diferencias. La película cuestiona a todos sobre varias premisas: ¿por qué alguien decide apartarse del mundo justo cuando comienza la vida adulta? ¿Qué significa realmente tener vocación? ¿Es la fe una huida o una forma radical de libertad?

-Mirada de una exitosa, sensible y objetiva directora sobre “Los Domingos”:

La experimentada, multipremiada y talentosa creativa discierne: “los dilemas de difícil respuesta son mi estímulo. Ese lugar donde te encuentras entre lo que deberías hacer, lo que quieres hacer y lo que sientes”.

-El trabajo creativo de Alauda Ruiz de Azúa:

Con un lenguaje sobrio y profundamente emocional, construye una puesta en escena contenida, íntima y rigurosa. La espiritualidad atraviesa la trama no sólo desde lo religioso, sino desde lo invisible como son las pérdidas, los silencios, las rupturas, la necesidad de amar y creer en algo. Una única banda sonora coral envuelve la historia y eleva lo cotidiano hacia una dimensión poética que estremece.

-Producción de “Los Domingos”

Es una película Original Movistar Plus+, producida por Buenapinta Media,Colosé Producciones, Sayaka Producciones, Encanta Films, Think Studio y Movistar Plus+ en asociación con Le Pacte y con el respaldo de ICAA, RTVE, la Comunidad de Madrid y el Gobierno Vasco (Baqsque Audioviual).

-“Los Domingos”: una experiencia que invita a la conversación:

La cinta no ofrece respuestas fáciles; invita a mirar de frente aquello que incomoda como son las expectativas familiares, la libertad individual, la fe, el miedo a crecer. Al verla, sale del cine el espectador con preguntas que seguirán resonando y lo invita a sentir y debatir. Y es que todos sin excepción alguna, hemos tenido que decidir entre lo que la gente espera de la gente y lo que dicta nuestra razón, nuestros sueños, nuestro corazón.