El cortometraje “Alex” de Natalia Bermúdez, tendrá su estreno en función especial en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara

Forma parte del programa “Maguey” de la 41 edición de dicho Festival.

La trama busca narrar realidades posibles desde el amor, el acompañamiento y la empatía en torno al aborto.

Por Mino D’Blanc

“Alex” es un cortometraje de ficción dirigido por Natalia Bermúdez, será estrenado en una función especial dentro del programa “Maguey” de la 41ª edición del Festival Internacional de Cine de Guadalajara el martes de 21 de abril del presente año en la pantalla Bicentenario de la Cineteca FICG. Además, también dentro de las actividades de tan importante festival a nivel mundial, tendrá una segunda función el miércoles 22 en la sala 4 de dicho recinto a las 11:50 horas.

Este trabajo busca narrar realidades posibles desde el amor, el acompañamiento y la empatía en torno al aborto.

-Sinopsis:

“Alex” narra la historia de una persona no binaria que descubre estar embarazade. Tras un desencuentro con su pareja y con el respaldo de su familia, con el acompañamiento de su tía Salomé, emprende un viaje a Ixtlán, Oaxaca, para interrumpir el embarazo. Durante su proceso de recuperación, se reencuentra con un antiguo amor, mientras la llegada inesperada desde la Ciudad de México de su pareja detona un triángulo afectivo. En ese tránsito, Alex se reconoce y encuentra una forma de reconciliarse con su vida.

-Elenco:

La historia de “Alex” es protagonizada por Hachiko Arceo, Ángeles Cruz, Joaquín Cosío, Manuel Cruz Vivas, Azalia Ortiz, Myriam Bravo, Pedro Joaquín y Maripau Bravo,

-Equipo creativo:

“Alex” reunió a un equipo creativo liderado por mujeres. Además de la directora Natalia Bermúdez, el guion es de Luna Marán, la fotografía es de Daniela Ludlow, el diseño de producción es de Hania Robledo y la edición es de Perlis López.

-Productores de “Alex”:

Es una producción encabezada por Inna Payán, Balance A.C., el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) y el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB) que son organizaciones que conforman MX Mare Verde, en colaboración con El Día Después A.C. a través de su directora Gabriela Loaria y con el apoyo de Animal de Luz a través del productor Luis Salinas y EFD Studios México.

-Objetivo de “Alex”:

“Alex” forma parte de una primera etapa de desarrollo de guiones de ficción inspirados en experiencias reales de acompañamiento en casos de abortos, escritos por Ángeles Cruz, Aura García Junco, Gabriela Jauregui, Gabriela Loaria y Yol Segura. Cabe mencionar que precisamente “Alex” es el primero de esta serie en concretarse.

Este trabajo es el punto de partida de una estrategia impulsada por MX Marea Verde para genera un cambio cultural a través de relatos que contribuyen a desestigmatizar el aborto, posicionándolo como una decisión legítima, un derecho y un servicio de salud. Bajo esta visión, se han desarrollado seis historias independientes que buscan convertirse en una serie de cortometrajes de ficción. Actualmente la organización se encuentra en búsqueda de financiamiento para la producción y postproducción de los cinco proyectos restantes.

-Comentarios sobre “Alex” y el objetivo de los productores y empresas productoras:

Sofía Garduño, de MX Marea Verde, puntualizó: “en “Alex” nos interesaba alejarnos de los discursos que reducen el aborto al conflicto o al dolor, para construir una narrativa que nos muestre el aborto como parte de una vivencia más amplia, donde el acompañamiento, la red afectiva y la posibilidad de decidir también son parte de la experiencia. Contar estas historias desde lo cotidiano es una forma de ampliar la conversación”.

Gabrila Loaira, quien como se comenta anteriormente es la directora de El Día Después A.C., discernió: “las historias que acompañan el aborto también están hechas de cuidado, de vínculos y de decisiones informadas. Apostar por el cine como vehículo para contarlas nos permite conectarnos desde otro lugar. Es necesario producir historias que comunican distintas formas de relacionarnos y de vivir”.

El equipo de producción de “Alex” agradece al Festival Internacional de Cine de Guadalajara por abrir espacio a este cortometraje y por su interés constante en impulsar narrativas que contribuyan al bienestar común.