De 30 mil pesos mensuales, el promedio de las rentas en México: Iteso

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Para las familias es cada vez más difícil hacer efectivo el derecho a la vivienda en la entidad, pues necesitan casi 30 mil pesos mensuales para rentar una casa y 7.4 millones de pesos para comprarla. El “Boletín de análisis económico” del ITESO presenta un estudio sobre cómo un derecho social se convierte en un lujo para unos cuántos.

El aumento de los precios de venta y renta de la vivienda es un problema con impactos fuertes en Jalisco, dificultando el acceso a este derecho con costos que superan por mucho los niveles de ingreso de los hogares.

Por ejemplo, la colonia Ayamonte (Zapopan) tiene las casas más caras de todo México, con precios promedio de 55 millones 183 mil pesos, mientras que Lomas del Valle (Zapopan) es la segunda con las rentas más altas de la nación, con un promedio superior a los 93 mil pesos mensuales.

El costo promedio de la renta en la entidad es de 29 mil 457 pesos mensuales, el sexto más alto a nivel nacional. El precio promedio de venta de una casa en Jalisco es de 7.4 millones de pesos, la cuarta cifra más alta del país solo por detrás de Nuevo León, Estado de México y Ciudad de México.

Estos y otros datos forman parte del número 30 del Boletín de análisis económico de la Escuela de Negocios ITESO (ENI), dedicado a la oferta de renta y venta de vivienda a nivel nacional. El estudio comparó los precios de 820 mil viviendas publicadas en las principales plataformas digitales de anuncios inmobiliarios, actualizados a diciembre de 2025.

“Los precios de venta y renta nos indican que la asequibilidad de la vivienda es un mayor reto, y están creciendo las restricciones para acceder a este derecho”, advierte Mireya Pasillas, académica de la ENI y coordinadora editorial del boletín. “Las propiedades de mayor valor están orientadas para ser adquiridas por personas de ingresos muy altos, no para el común de la población”.

Pasillas agrega que los incrementos en los costos de la vivienda crean una burbuja inmobiliaria donde las casas “se construyen y venden como una inversión, más que para realmente vivir en ellas, dejando sin acceso a la vivienda a un porcentaje muy alto de la población”.

De acuerdo con el análisis de la ENI, la renta mensual promedio de la vivienda a nivel nacional es de 28 mil 589 pesos. Además comprar una casa o departamento tiene un costo promedio cercano a los 6.5 millones de pesos.

La mediana de renta en México es de 22 mil pesos mensuales, esto significa que la mitad de las casas en renta cuestan menos de esa cifra y la otra mitad están por arriba. La mediana de venta está en cuatro millones de pesos.

Ciudad de México tiene las rentas promedio más caras del país, superando los 40 mil pesos mensuales. Nuevo León es el estado con las casas más costosas, con un valor promedio de 10.7 millones de pesos, gracias a sus municipios de mayor bonanza como San Pedro Garza García.

La reciente edición del Boletín de análisis económico expone los 50 municipios con los niveles de renta más caros y las 50 ciudades con las casas más costosas del país. También desglosa las colonias más caras a nivel nacional, en Ciudad de México y en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).

Dzemul, en Yucatán, tiene la renta promedio más cara (casi 69 mil pesos mensuales), mientras que San Pedro Garza García muestra los hogares más costosos, a un promedio cercano a los 25 millones de pesos.

En el caso de las colonias más caras, Ayamonte (Zapopan) es la que tiene las casas en venta más costosas, mientras que Jardines del Pedregal (Ciudad de México) cuenta con las rentas más altas del país, con una cifra promedio superior a los 97 mil pesos mensuales.

Jalisco es protagonista en estos indicadores, ya que tiene a cuatro municipios dentro de los 50 con las rentas más caras: Zapopan (puesto 19), Guadalajara (28), Puerto Vallarta (33) y Chapala (37).

Además, las colonias de Zapopan Lomas del Valle y Puerta Las Lomas están en el Top 10 de zonas más caras de México. Seis zonas de la misma ciudad están entre las 20 colonias con los hogares más lujosos del país (Ayamonte, Los Frailes, Colinas de San Javier, Lomas del Bosque, El Alcázar y Lomas del Valle).

¿Quién paga estos precios?

El estudio infiere que estos altos costos provocan que menos familias puedan tener pleno acceso a la vivienda, centrándose en pagar rentas cada vez más caras y siendo expulsados hacia zonas periféricas de las zonas urbanas, con mayores tiempos de traslados y menos servicios básicos como agua potable, electricidad o alcantarillado.

Por ejemplo, si una familia quiere comprar una casa de cuatro millones de pesos, necesita ingresos mensuales de 122 mil 795 pesos. El problema es que el ingreso promedio mensual de los hogares mexicanos es de 21 mil 355 pesos, una brecha seis veces mayor.

“La evidencia presentada en este análisis muestra una creciente desconexión entre los niveles de ingreso de los hogares y los precios de la vivienda, lo que sugiere que el funcionamiento actual del mercado, por sí solo, no está garantizando dicho acceso de manera amplia”, señala el reporte en su página 33.

Pasillas afirma que el Estado debe intervenir para hacer valer el derecho constitucional de acceso a la vivienda, sin que esto implique imponer controles de precios, ya que esta medida “genera otro tipo de problemas”. “Hay que diseñar intervenciones que amplíen la oferta, reduzcan barreras de acceso y promuevan una mayor competencia”.

Algunas medidas de política pública propuestas en el boletín van hacia una mayor promoción del trabajo remoto en las empresas para evitar los largos traslados, incentivos fiscales para promover las rentas accesibles o subsidios temporales a la renta.

El estudio especial sobre vivienda se puede consultar en https://ite.so/boleconomi30.