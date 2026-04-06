Detectan narcomenudeo en escuelas de Atlixco: SSP

Erika Méndez
El titular estatal de la secretaría de Seguridad Pública (SSP), Francisco Sánchez, informó que han detectado narcomenudeo en las escuelas de Atlixco.
En conferencia de prensa, destacó que es uno de los principales problemas de inseguridad que se vive en la región.
En este sentido, dijo que en cualquier sociedad lo más importante es la niñez y los jóvenes, por ello, es sumamente primordial que los ciudadanos también participen para impedir estas actividades.
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