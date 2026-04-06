Sujetos caminaban con un cráneo humano en Tehuacán

Desde Puebla
Vecinos reportaron a dos sujetos que caminaban con un cráneo humano en las manos.
Este lunes, en el cruce de Héroes de Nacozari y 5 Oriente.
Elementos de la policía municipal lograron la detención de dos hombres en situación de calle tras denuncias ciudadanas.
Testigos aseguran que ya se les había visto merodeando con restos humanos, lo que generó alarma inmediata.
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