Semana Santa 2026: esta es la fecha exacta del Jueves y Viernes Santo en México

AS MÉXICO

La Semana Santa en México inicia este 29 de marzo del 2026, con las festividades del Domingo de Ramos y las actividades cristianas finalizarán con la Pascua para el siguiente domingo 5 de abril. En AS México te contamos qué días caerá el Jueves y Viernes Santo, así como su historia y origen.

La Semana Santa o Semana Mayor es una tradición religiosa que inicia en la última semana de la Cuaresma, cuyo objetivo es recordar, conmemorar y agradecer la vida de Jesús en la Tierra. Las actividades que se contemplan son:

Domingo de Ramos.

Entrada de Jesús de Nazaret a Jerusalén.

Jueves Santo con la última cena.

Viernes Santo con la crucifixión.

Sábado Santo con el duelo.

Domingo de Pascua con la resurrección.

¿Cuándo es Jueves Santo y qué significa?

El Jueves Santo esta programado para el 2 de abril del 2026. Este día de celebra y conmemora la “eucaristía” que dio Jesús durante la “Última Cena”, el significado principal es que “Dios esta presente en pan y vino”.

De acuerdo con la Revista Desde la Fe, Dios les dijo a sus discípulos “Hagan esto en memoria mía” y posteriormente les lavó los pies para enseñarles el “mandamiento del amor y el servicio”. Se cuenta que después de la Cena, Jesús fue a orar al Huerto de Getsemaní en el Monte de los Olivos, pero fue traicionado por Judas Iscariote, quien lo entregó con la guardia de los judíos.

¿Cuándo es Jueves Santo y qué significa?

El Jueves Santo esta programado para el 2 de abril del 2026. Este día de celebra y conmemora la “eucaristía” que dio Jesús durante la “Última Cena”, el significado principal es que “Dios esta presente en pan y vino”.

De acuerdo con la Revista Desde la Fe, Dios les dijo a sus discípulos “Hagan esto en memoria mía” y posteriormente les lavó los pies para enseñarles el “mandamiento del amor y el servicio”. Se cuenta que después de la Cena, Jesús fue a orar al Huerto de Getsemaní en el Monte de los Olivos, pero fue traicionado por Judas Iscariote, quien lo entregó con la guardia de los judíos.

El Jueves Santo se celebra con una “Misa Crismal”, realizada por el Obispo en unión con todos sus sacerdotes (presbiterio) y el Pueblo de Dios, es objetivo es renovar promesas realizadas el día de su ordenación, muestran su unión con el obispo y se consagran los Santos Óleos, usados para impartir los sacramentos en las iglesias.

Las actividades que se hacen en Jueves Santo son:

Misa Crismal.

Los Santos Óleos.

Institución de la Eucaristía.

Lavatorio de pies.

Visita de las siete casas.

¿Cuándo es el Viernes Santo y qué significa?

El Viernes Santo esta programado para el 3 de abril del 2026. Para los fieles creyentes esta fecha es utilizada para una profunda reflexión y solemnidad, ya que, se recuerda el sacrificio de Jesús sobre una Cruz, aquel día en que sufrió físicamente dijo las palabras; “Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen”, también añadió: “y resucitaré al tercer día”.

Este día los feligreses recuerdan la pasión y muerte de Jesús de Nazaret, por ello, acompañan el recorrido de Jesús hasta su cruz. La Revista Desde la Fe, señala que el Viernes Santo, Jesús amaneció en la casa de Caifás, fue enviado con Pilato pero fue rechazado y lo envió con Herodes, gobernante de Galilea, sin embargo, fue nuevamente rechazado y devuelto con Pilato.

Pilato lo juzgó, le pusieron una corona de espinas, y lo azotaron hasta morir en el Monte Calvario, lugar al que llegó después de haber cargado su cruz; lo crucificaron entre dos ladrones, falleció a las 3:00 de la tarde.

Durante el Viernes Santo se realizan las siguientes actividades:

Viacrucis (por la mañana).

Las 7 palabras de Cristo.

Liturgia de la Pasión de Cristo (a las 3:00 de la tarde).

Pésame a la Virgen.

Procesión del Silencio y Vía Matris

¿Cuáles fueron las 7 palabras de Jesús?