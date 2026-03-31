Se enciende el Mundial 2026; así se definen los últimos seis boletos donde México conocerá su rival

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El camino hacia la Copa del Mundo 2026 llega a su última frontera, tras años de eliminatorias en cada rincón del planeta, este martes 31 de marzo se escribe el capítulo final de la clasificación con la disputa de las seis finales del repechaje.

Al terminar el día, no habrá más espacio para especulaciones: las 48 Selecciones nacionales estarán confirmadas y el cuadro del torneo más grande de la historia quedará sellado.

Para la afición mexicana, la relevancia es doble, más allá de la logística y la pasión que genera el repechaje intercontinental en sedes nacionales como Guadalajara y Monterrey, la Selección Mexicana tiene la mirada puesta en Europa, pues de una de esas llaves saldrá su tercer y último rival para la Fase de Grupos.

El último invitado de México: ¿Chequia o Dinamarca?

El Grupo A, encabezado por México, ya tiene instalados a Sudáfrica y Corea del Sur; sin embargo, el cuarto integrante —el rival del Tri para el partido del 24 de junio en el Estadio Azteca— se define hoy en Praga. República Checa y Dinamarca se enfrentan en la Final de la Ruta D de la UEFA.

Los checos llegan tras una sufrida victoria en penales ante Irlanda, mientras que los daneses golearon a Macedonia del Norte. Quien resulte ganador viajará a México en junio para completar el sector del anfitrión, en lo que promete ser el duelo más físico para el equipo de Javier Aguirre en la primera ronda.

Europa: Cuatro finales de infarto

En el Viejo Continente, la UEFA reparte sus últimos cuatro cupos en partidos de “vida o muerte”; además del duelo checo-danés, el foco mundial está en Bosnia-Herzegovina vs. Italia. La Azzurra carga con el fantasma de dos ausencias mundialistas consecutivas y se juega su prestigio histórico en Zenica.

Por otro lado, la Suecia de Isak se mide ante la Polonia de Lewandowski, en lo que podría ser la última oportunidad del goleador polaco de pisar una cancha mundialista. Finalmente, la sorpresa de la eliminatoria, Kosovo, busca una gesta heroica ante Turquía para inscribir su nombre por primera vez en la historia de los Mundiales.

El Repechaje Intercontinental: México como epicentro

Mientras Europa define sus rutas, el territorio mexicano vibra con las dos finales del repechaje intercontinental, donde la logística de la FIFA ha sido puesta a prueba con éxito.

En Guadalajara (Estadio Akron): Con un lleno total de 45 mil personas, Jamaica y la RD del Congo se disputan el boleto al Grupo K, donde ya esperan Portugal, Colombia y Uzbekistán. Los “Reggae Boyz” buscan representar al Caribe en la máxima cita tras casi 30 años de espera.

En Monterrey (Estadio BBVA): La Selección de Bolivia se enfrenta a Irak por el pase al Grupo I, sector de altísima complejidad donde se encuentran Francia, Senegal y Noruega. “La Verde” sueña con volver a un Mundial, impulsada por el apoyo que han recibido en la Sultana del Norte

Hacia el Mundial de las 48 selecciones

Con el silbatazo final de estos seis encuentros, la FIFA completará oficialmente el formato expandido de 48 selecciones, divididas en 12 grupos de cuatro equipos. Este nuevo sistema no solo permite una mayor diversidad cultural en el torneo, sino que asegura que, por primera vez, el Mundial se juegue simultáneamente en tres naciones: México, Estados Unidos y Canadá.

La importancia de esta jornada de martes es total. No es solo el cierre de un proceso eliminatorio, es el inicio real de la fiesta. A partir de mañana, el análisis dejará de ser sobre “quién clasifica” para centrarse en “cómo ganar”, y México sabrá finalmente contra quién se juega la vida en su propia casa.

Las 6 finales mundialistas (31 de marzo):