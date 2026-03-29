Rehabilitan la antigua sede del Congreso

Arlette Hernandez

Con el objetivo de salvaguardar la integridad de visitantes, del personal y del propio inmueble considerado de alto valor histórico y patrimonial, se lleva a cabo la rehabilitación en el Recinto Histórico Antigua Sede del Congreso del Estado. Estas acciones avanzan de manera coordinada y responsable, luego de que se registrara el desprendimiento de una sección de una mampara ubicada en la fachada posterior del edificio, incidente que activó de inmediato los protocolos de atención correspondientes.

Como parte de las medidas implementadas, la coordinadora del inmueble Rocío García Olmedo informó que se realizan labores de mantenimiento y rehabilitación estrictamente apegadas a los lineamientos establecidos por Protección Civil municipal, priorizando en todo momento la seguridad estructural del recinto. Dichas intervenciones incluyen una revisión detallada de la fachada, el aseguramiento de elementos con riesgo de desprendimiento y la aplicación de medidas preventivas para garantizar condiciones óptimas en el inmueble.

Asimismo, se mantiene comunicación permanente con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y autoridades municipales, con el propósito de asegurar que cada intervención respete los criterios de conservación del patrimonio histórico.