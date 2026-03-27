Anuncian concierto gratuito de Andrea Bocelli en el Zócalo capitalino

LA JORNADA

Ciudad de México. La jefa de gobierno de la capital mexicana, Clara Brugada, anunció, mediante sus redes sociales, el concierto gratuito del cantante y músico italiano, Andrea Bocelli, en el Zócalo de la Ciudad de México.

“El próximo sábado 18 de abril, en el corazón de la Ciudad de México, Andrea Bocelli ofrecerá un concierto único en su género y contará con la participación especial de invitados sorpresa”, compartió en su publicación.

El también escritor, tendrá invitados especiales en su presentación, la cual iniciará a las 19:00 horas. Como siempre, las autoridades recomiendan llegar con anticipación.

La mandataria Brugada aseguró que con este concierto busca que la capital mexicana se reafirme como “la capital de la cultura en el mundo” y adelantó que Andrea Bocelli ofrecerá un espectáculo lleno de sorpresas.

Andrea Bocelli se encuentra celebrando los 30 años de su disco Romanza, con una gira que comprende varias ciudades de Europa, para abril llegará al país para ofrecer su concierto en el escenario más grande de México.