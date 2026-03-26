Roban cargamento de Ibuprofeno en la autopista México-Puebla

Desde Puebla
La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió alerta sanitaria tras el robo de un cargamento de Ibuprofeno en la autopista México-Puebla.
Las autoridades advierten sobre el riesgo a la salud que representa el consumo de estos productos, ya que se desconoce su manejo y condiciones de almacenamiento.
El lote robado es el número 24L00027. Se exhorta a la población a no adquirir medicamentos en establecimientos informales o de dudosa procedencia.
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