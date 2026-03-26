La era del “talento invisible”: por qué dominar la observabilidad es la inversión más rentable en la economía digital

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Ante el alto costo de las fallas tecnológicas, las empresas mexicanas buscan transformar la estabilidad operativa en una ventaja competitiva mediante habilidades híbridas que protegen la rentabilidad y garantizan la continuidad del negocio

En un ecosistema global donde la caída de un sistema bancario o un error en un flujo de pagos puede representar pérdidas de hasta el 25% de los ingresos potenciales para las empresas, la educación técnica especializada se ha convertido en el activo más crítico para la continuidad de los negocios. Bajo esta premisa, y en el marco del Día Mundial del Aprendizaje Digital —declarado oficialmente por la UNESCO cada 19 de marzo- los líderes de la industria tecnológica en México están redoblando su apuesta por la formación del “talento invisible”: aquel motor silencioso que garantiza que el mundo digital nunca se detenga.

“Es un talento invisible’ porque, irónicamente, su mayor éxito es que nadie lo note, es decir, que nada falle. Si hoy en día se puede hacer una transferencia bancaria o comprar online sin problemas, es porque detrás hay un equipo asegurando que todo fluya sin interrupciones”, explica Jessica Gutiérrez, Country Manager de Atentus México, firma especializada en gestión de la experiencia digital con más de 25 años de trayectoria.“En términos simples: es la capacidad de anticipar problemas antes de que el usuario final los perciba”.

Según Gutiérrez, hoy en día el costo de “no ver” es muy alto, ya que más allá de las pérdidas por transacciones fallidas o carritos abandonados: operar a ciegas genera daño reputacional instantáneo y un desgaste agotador en los equipos técnicos.

Desde su punto de vista, la rentabilidad de una plataforma no depende de su diseño, sino de su estabilidad operativa y de la capacidad de su talento para anticipar crisis.

“La observabilidad no es un lujo, es la póliza de seguro que evita que el dinero se escape por las grietas de una infraestructura mal monitoreada. Cuando los especialistas logran que la tecnología sea transparente y fluida para el usuario, garantizan la confianza digital y convierten el sistema nervioso de la empresa en una verdadera ventaja competitiva”, apunta.

Cinco habilidades que transforman el talento invisibl

El talento invisible no surge por generación espontánea, sino que requiere de una cultura de prevención que transforme el stack tecnológico en ventaja competitiva. Para lograrlo, los líderes de TI en Latinoamérica deben evolucionar hacia perfiles híbridos (donde lo técnico se fusiona con lo estratégico). Desde Atentus, comparten cinco habilidades críticas que conectan la profundidad técnica con el impacto financiero.

Pensamiento sistémico y observabilidad: entender cómo cada engranaje técnico impacta en la rentabilidad. Alfabetización en IA: analizar cómo operacionalizar la interpretación de volúmenes masivos de datos. Criterio basado en datos: priorizar lo crítico frente al “ruido” digital para evitar fugas de ingresos. Resiliencia ante el cambio: navegar arquitecturas de nube en constante evolución. Comunicación estratégica: traducir la complejidad técnica en valor de negocio para la alta gerencia.

“Transformar el stack tecnológico en una ventaja competitiva comienza con un cambio cultural: educar a los equipos para pasar de ‘apagar incendios’ a una cultura de prevención. La tecnología es el sistema nervioso del negocio; cuando educas a tu talento para ser dueño de la disponibilidad, estás blindando el futuro de tu empresa”, concluye Jessica Gutiérrez.

Sobre Atentus:

Desde 2001, Atentus se especializa en el monitoreo de la experiencia digital, ayudando a empresas a anticipar fricciones y garantizar la continuidad de sus servicios online con foco 100% en la experiencia del usuario para garantizar la correcta navegación e interacción con las plataformas de las compañías. Mediante una metodología propia y usuarios automatizados que simulan recorridos reales 24×7, detecta errores o lentitud en plataformas web, mobile e IVRs. Con operaciones en Argentina, Chile, Colombia, México, Perú, Uruguay y Ecuador, ofrece una visión integral de la performance digital. Su compromiso se centra en calidad, disponibilidad y respaldo, consolidándose como referente regional en observabilidad y experiencia de usuario.