Desde la conquista de México narrada con comics hasta el arte de atraer lectores, sigue la fiesta de los libros en Fenali BUAP 2026

FENALI combina historia con el cómic y enseña el arte de conquistar lectores

Desde Puebla

La caída de Tenochtitlán, de José Luis Pescador, más allá de una ficción, incluye documentación histórica, referencias a las pinturas de José Clemente Orozco, una narrativa de ida y vuelta en el tiempo y textos del siglo XVI que representan la incapacidad de entendimiento.Es una obra que deja puertas abiertas para consultar otras fuentes e impulsar la curiosidad.

El tomo 4 relata uno de los sucesos más crueles de la guerra entre españoles y mexicas: la masacre de Cholula, así como la toma de conciencia de Malintzin, personaje vital que encarna el proceso de cambio y toma de decisiones.

Este último volumen culmina con el encuentro entre Moctezuma Xocoyotzin y Hernán Cortés.

En tanto, en el Foro Carolino se presentó El arte de conquistar lectores. El marketing de libros en la era digital, de Pilar Gordoa, quien comparte en 10 capítulos su experiencia y la evolución del marketing dentro de la industria editorial durante los últimos 28 años.

Es una guía práctica con ejemplos reales y casos de estudio, para ayudar a identificar una audiencia, desarrollar una propuesta, diseñar estrategias y aprender de los errores.

La autora comentó que hacer marketing para la industria editorial es todo un reto.

Esta obra está dirigida a personas interesadas en el ámbito, por lo que se presentan ejemplos prácticos para aprender de estos.