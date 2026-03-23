Detenido en Atlixco por portación ilegal de arma

Desde Puebla

Elementos de la secretaría de Seguridad Ciudadana de Atlixco detuvieron a un masculino por la probable portación ilegal de un arma de fuego y cartuchos útiles, durante recorridos de vigilancia en la junta auxiliar de Santa Lucía Cosamaloapan.

Durante el patrullaje, los policías observaron a un hombre caminando sobre el arroyo vehicular portando un objeto con características de escopeta. Al notar la presencia policial, el individuo arrojó el arma hacia un campo de cultivo cercano.

Tras una revisión en la zona, los elementos localizaron una escopeta con culata de madera y cañón metálico, abastecida con un cartucho útil calibre 20, la cual fue asegurada conforme a los protocolos de seguridad.

Al no acreditar permiso para la portación del arma ni pertenecer a alguna corporación de seguridad, el masculino fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía General de la República, junto con el arma y los cartuchos asegurados.