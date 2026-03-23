Liga MX: Así marcha la tabla de posiciones al terminar la jornada 12 del Clausura 2026

EL UNIVERSAL
Toluca, que este domingo empató y se mantiene como el único equipo invicto después de 12 jornadas, toma el tercer lugar con 26 unidades, seguido de cerca por Pumas y sus 23 unidades, que viene motivado después de ganar el Clásico Capitalino.
En el quinto lugar está el Pachuca con 22 puntos y debajo suyo está el Atlas con 18. Finalmente, Tigres y América ocupan los últimos dos lugares (siete y ocho) de la zona de clasificación a Liguilla con 17 puntos.
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