Liga MX: Así marcha la tabla de posiciones al terminar la jornada 12 del Clausura 2026

EL UNIVERSAL

Toluca, que este domingo empató y se mantiene como el único equipo invicto después de 12 jornadas, toma el tercer lugar con 26 unidades, seguido de cerca por Pumas y sus 23 unidades, que viene motivado después de ganar el Clásico Capitalino.

En el quinto lugar está el Pachuca con 22 puntos y debajo suyo está el Atlas con 18. Finalmente, Tigres y América ocupan los últimos dos lugares (siete y ocho) de la zona de clasificación a Liguilla con 17 puntos.