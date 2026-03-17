Asesinan en La Paz a una mujer y a su hijo; otra hija resulta herida

EL VALLE

La Paz, Méx.- En este inseguro municipio, una mujer de 32 años y su pequeño hijo de 12 fueron asesinados a tiros por sicarios, en tanto que una segunda hija de la mujer, de apenas 15 años, recibió dos disparos y se encuentra sumamente delicada. Los maleantes se dieron a la fuga sin que las autoridades hayan dado con su paradero.

El artero ataque ocurrió la noche del viernes pasado en calles de la colonia Dos de Marzo, cuando dos gatilleros arribaron en motocicleta hasta el domicilio de las víctimas. Ahí les dispararon con armas automáticas y se dieron a la fuga. Al escuchar el tiroteo, la adolescente de 15 años salió a la puerta de la casa y observó la ejecución, lo que motivó que los sicarios se regresaran y balearan a la jovencita, quien cayó herida de muerte.

Al lugar arribaron ambulancias de rescate, patrulleros municipales y elementos de la Guardia Nacional, quienes corroboraron los decesos de madre e hijo y trasladaron a la joven al hospital más cercano, donde reportan su estado de salud como delicado.

Al enterarse de los alevosos crímenes, las autoridades emitieron un comunicado en el que explican que se giró la instrucción precisa para que la Dirección General de Policía y Tránsito, al mando del contralmirante Eduardo Batailler, colabore de manera explícita con la Fiscalía federal y la del Estado de México en el esclarecimiento de los hechos, ya que este caso particular ha concitado la “indignación” de quienes gobiernan.

Sin embargo, de acuerdo con vecinos entrevistados en el Centro Histórico, urge que las autoridades federales y estatales intervengan para esclarecer no solo este ataque cobarde contra una mujer y sus hijos, sino para investigar los posibles nexos de la Policía con el crimen organizado y los asaltos que los uniformados perpetran cada noche contra noctámbulos que salen de los bares de la localidad.

Hace unas semanas, dos jóvenes fueron asaltadas y golpeadas por mujeres policías a las 4 de la mañana cuando aquéllas salían de un centro nocturno en estado etílico. Primero las acusaron de alterar el orden público, luego las patearon y les quitaron sus bolsos de mano, donde llevaban más de 5 mil pesos. Finalmente las condujeron a las galeras del palacio municipal, donde las mantuvieron presas por varias horas.

Este tipo de situaciones, señalaron los entrevistados, es común en calles céntricas y en los alrededores contra peatones y ebrios, sin que la presidenta municipal, Martha Guerrero Sánchez, ponga “orden” en las filas policiacas.