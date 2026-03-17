El 17 de marzo entrará en vigor la Ley Casco en Puebla: SMT

Erika Méndez

Este 17 de marzo, entrará en vigor la Ley Casco en Puebla, informó la titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte, Silvia Tanús Osorio.

En conferencia de prensa, dijo que se trata de la etapa de ejecución, en la cual, buscan que los conductores de motocicletas se adapten a las nuevas normas.

Aseguró que por el momento no se llevarán a cabo operativos para vigilar la portación de estos distintivos, sino hasta que se haya avanzado en el trámite con la Secretaría de Finanzas y Administración.

Es preciso destacar que entre las modificaciones que habrá por la Ley Casco, es el número de ocupantes por unidad y que los motociclistas deberán portar casco y chaleco reflejante.