El 17 de marzo entrará en vigor la Ley Casco en Puebla: SMT

Erika Méndez
Este 17 de marzo, entrará en vigor la Ley Casco en Puebla, informó la titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte, Silvia Tanús Osorio.
En conferencia de prensa, dijo que se trata de la etapa de ejecución, en la cual, buscan que los conductores de motocicletas se adapten a las nuevas normas.
Aseguró que por el momento no se llevarán a cabo operativos para vigilar la portación de estos distintivos, sino hasta que se haya avanzado en el trámite con la Secretaría de Finanzas y Administración.
Es preciso destacar que entre las modificaciones que habrá por la Ley Casco, es el número de ocupantes por unidad y que los motociclistas deberán portar casco y chaleco reflejante.
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