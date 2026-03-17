Ariadna Ayala impulsa la inclusión: DIF Atlixco abre curso de lengua de señas

Staff/RG
La presidenta de Atlixco, Ariadna Ayala, a través del DIF Municipal, invita a la ciudadanía a participar en el Curso de Lengua de Señas Mexicana, con el objetivo de fortalecer la inclusión y mejorar la comunicación con personas con discapacidad auditiva.
El curso tendrá niveles básico e intermedio y comenzará el 25 de marzo en el DIF Atlixco, ubicado en 17 Norte #1205, colonia Solares Grandes.
📞 Informes e inscripciones: 244 688 59 65.
You may also like
-
Alcaldesa de San Pedro, Tonantzin Fernández, participa en la Escuela Municipalista de Morena
-
Detienen en Atlixco a pareja por robo agravado
-
Comienzan ensayos para la procesión de Viernes Santo
-
Que ahora sí: Dicen que el mercado de Huauchinango se abrirá este miércoles
-
Anuncian jornada itinerante de salud en Atlixco