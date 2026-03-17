Venezuela vs. Estados Unidos: Fecha, hora, cómo y dónde ver la gran final del Clásico Mundial de Béisbol 2026

AS MÉXICO

La Gran Final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 está por disputarse, de las 20 naciones que iniciaron la travesía, solo quedan dos finalistas que pelearán por la corona del torneo más importante de béisbol, por un lado se encuentran los Estados Unidos y al frente se encuentra Venezuela en lo que promete ser una auténtica batalla en el diamante del loanDeepot Park en Miami, Florida.

Estados Unidos llega a esta instancia luego de superar 2-1 a República Dominicana, quienes eran uno de los favoritos para llevarse la corona, en la primer Semifinal del torneo, que tuvo un cierre polémico protagonizado por la marcación de strike que consumó la victoria del Team USA.

Del otro lado de la moneda se encuentra Venezuela, quien protagonizó una épica remontada 4-2 sobre Italia, en la segunda Semifinal del torneo y que se instala en la Gran Final por primera vez en su historia, por si fuera poco fueron los encargados de eliminar al vigente campeón, Japón en los Cuartos de Final.

Gran Final del Clásico Mundial de Béisbol 2026

Venezuela vs. Estados Unidos

17 de Marzo / 20:00hrs ET / 18:00hrs CDMX

loanDeepot Park, Miami, Florida

¿Cómo y dónde ver el Venezuela vs. Estados Unidos por TV y streaming online?

La transmisión de los juegos del Clásico Mundial de Béisbol 2026 se podrán disfrutar a través de diferentes señales dependiendo del país:

Estados Unidos: FOX y FOX Deportes

México y Latinoamérica: ESPN tendrá disponible el juego, y en su plataforma de streaming Disney+

Venezuela: Televen; Venevisión

*Además, a través de nuestra plataforma de as.com te llevaremos el minuto a minuto con todos los por menores en este juego decisivo para ambas novenas en el Clásico Mundial de Béisbol