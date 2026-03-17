CDMX rompe récord Guinness previo al Mundial 2026

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A tan solo meses de que inicie la Copa Mundial de la FIFA 2026, la Ciudad de México ha establecido un nuevo Récord Guinness. Más de 9,500 personas se reunieron en el corazón del Zócalo capitalino para participar en la clase de fútbol más grande del mundo.
El evento fue encabezado por autoridades locales y figuras del deporte nacional, quienes celebraron la gran convocatoria lograda. Esta actividad no solo fomenta el deporte, sino que también sirve como una prueba de logística masiva.
El certificado oficial fue entregado a la Jefa de Gobierno en medio de un ambiente festivo y deportivo. México reafirma así su pasión por el balompié y su estatus como sede principal del torneo.
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