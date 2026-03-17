Renuncia director del Centro Nacional de Contraterrorismo de EU por guerra en Irán

MILENIO

El director del Centro Nacional de Contraterrorismo estadounidense dimitió el martes en protesta por la guerra contra Irán, iniciada a su juicio por la “presión” de Israel y una “campaña de desinformación”.

Joseph Kent, exmiembro de las fuerzas especiales, es el primer alto funcionario del gobierno de Trump que renuncia por su desacuerdo con la guerra.

“No puedo, en conciencia, apoyar la guerra en curso en Irán”, afirmó el alto funcionario en su carta de renuncia dirigida al presidente Donald Trump que compartió en la red X.

“Irán no representaba una amenaza inminente contra nuestra nación, y está claro que iniciamos esta guerra a causa de la presión de Israel y su poderoso lobby estadounidense”, añadió la misiva.

“En su primer gobierno, usted entendió mejor que cualquier otro presidente reciente como aplicar poder militar sin arrastrarnos a guerras inacabables”, sostuvo Kent.

“Hasta junio de 2025, usted entendió que las guerras en Oriente Medio eran una trampa que robó a Estados Unidos las preciadas vidas de nuestros patriotas”, añade.

En junio de 2025 Trump ordenó el bombardeo de instalaciones nucleares iraníes, una operación que contó con la colaboración de Israel y que provocó una escalada militar con Irán que duró doce días.

Trump aseguró en esa ocasión que las capacidades nucleares iraníes habían sido “aniquiladas”, e invitó al régimen de Teherán a negociar, lo que no desembocó en una solución pacífica.

El mandatario republicano ordenó una nueva oleada de ataques, de nuevo en coordinación con el gobierno de Benjamin Netanyahu, el 28 de febrero. La actual campaña ha provocado ataques iraníes contra buena parte de los vecinos en la región, y el bloqueo casi total del estratégico estrecho de Ormuz.

Internamente, la guerra con Irán ha provocado un cisma en el movimiento estadounidense MAGA (Make America Great Again) que llevó a Trump de nuevo al poder en las elecciones de 2024.

Algunos políticos y comentaristas conservadores consideran que Trump ha violado sus promesas de no abrir nuevos frentes bélicos.

“Al inicio de esta administración, altos responsables israelíes y miembros influyentes de medios de comunicación estadounidenses desplegaron una campaña de desinformación” para hacer creer que “Irán era una amenaza inminente”, explica el alto funcionario.

“Eso era una mentira y es la misma táctica que los israelíes utilizaron para arrastrarnos a la desastrosa guerra contra Irak”, añade.

“No podemos repetir el mismo error”, explica Kent, que pide a Trump que “reflexione sobre lo que estamos haciendo en Irán”.