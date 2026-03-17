Sheinbaum reconoce gesto de Felipe VI, rey de España, tras sus declaraciones sobre la conquista

EL HERALDO DE MÉXICO

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció el gesto del Rey de España Felipe VI, quien acudió a la exposición La Mitad del Mundo. La Mujer en el México Indígena.

“Es un acercamiento que reconocemos, porque a diferencia de hace varias años, donde ni siquiera se reconoció la carta del Presidente López Obrador, ahora primero el gesto del Rey de ir a la exposición de las mujeres indígenas y después su declaración

“No fue todo lo que hubiéramos querido, pero un reconocimiento de excesos, exterminios que hubo durante la llegada de los españoles, hay que reconocerlo y seguir avanzando en el diálogo”, destacó en la Mañana de este 17 de marzo.

¿Qué dijo sobre la conquista española?

El Rey de España reconoció que hubo mucho abuso en la etapa de la conquista en México.

“En España hubo una cantidad de críticas al rey por esta declaración de lo que se llama la derecha española, hay esta idea en la derecha española que llegaron a civilizar a los indios, que los indios de México eran unos bárbaros”, señaló Sheinbaum.