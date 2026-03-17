Explosiones en Dubái: Emiratos intercepta misiles iraníes y cierra su espacio aéreo

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A primera hora del martes se oyeron explosiones sobre Dubái, mientras el Ejército de Emiratos Árabes Unidos se esforzaba por interceptar los disparos iraníes, que obligaron al país a cerrar brevemente su espacio aéreo mientras Israel lanzaba nuevos ataques, llevando la guerra a su 18º día consecutivo.

El Ejército israelí declaró a primera hora del martes que había iniciado una “oleada de ataques a gran escala” en la capital iraní, y añadió que también estaba intensificando los ataques contra objetivos de Hezbolá en Líbano, apoyado por Irán. El anuncio de los nuevos ataques se produjo mientras Israel informaba de la llegada de dos salvas desde Irán.

El temor a una crisis energética mundial se hizo sentir incluso mientras un pequeño número de barcos atravesaba el estrecho de Ormuz, una vía navegable vital por la que normalmente viaja una quinta parte del petróleo mundial.

Los ataques iraníes contra los buques comerciales en el estrecho y sus alrededores han ralentizado el tráfico marítimo hasta reducirlo a un goteo, aumentando drásticamente los precios del petróleo y presionando a Washington para que haga algo para aliviar el dolor de los consumidores y la economía mundial.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que había exigido que aproximadamente media docena de países enviaran buques de guerra para mantener abierta la vía navegable del punto de estrangulamiento, pero sus llamamientos no trajeron compromisos inmediatos. El presidente estadounidense amenazó anteriormente con que la falta de cooperación podría significar un “futuro muy malo” para la OTAN.

EAU cierra brevemente su espacio aéreo

Abu Dabi cerró su espacio aéreo a primera hora del martes después de que su Ejército informara de que estaba “respondiendo a amenazas de misiles y drones procedentes de Irán”. El cierre se levantó poco después, según la agencia de noticias estatal WAM, que citó a la Autoridad General de Aviación Civil de EAU.

Las autoridades afirmaron que “la situación se estabilizó”, lo que permitió reanudar los vuelos. Poco después, se enviaron alertas de aviso de misiles a los residentes de Dubái. El sonido de las explosiones podía oírse en la ciudad mientras los militares trabajaban para interceptar el fuego entrante.

Según la agencia, el ataque de un avión no tripulado provocó de nuevo un incendio en un parque de tanques de petróleo en Fujairah, un emirato de EAU que ha sido blanco de ataques en repetidas ocasiones en la costa este del país con el Golfo de Omán. No hubo heridos.

Israel refuerza sus ataques contra Líbano y lanza nuevos ataques contra Irán

El Ejército israelí anunció a primera hora del martes que había lanzado nuevos ataques en Teherán, además de en la capital libanesa, Beirut, contra lo que considera Irán y sus aliados en la región.

Los ataques israelíes han desplazado hasta ahora a más de un millón de libaneses, aproximadamente el 20% de la población, según el Gobierno, que también señaló que unas 850 personas habían muerto en los ataques.

Algunas tropas israelíes se adentraron el lunes en el sur del Líbano, después de que las FDI anunciaran que estaban llevando a cabo “operaciones terrestres limitadas y selectivas” en la zona para “reforzar la barrera de seguridad” entre el sur del Líbano y el norte de Israel.

En Israel, un ataque con misiles iraníes interceptado esparció metralla por la Ciudad Vieja de Jerusalén, alcanzando el tejado del Patriarcado Ortodoxo Griego, a pocos metros de la Iglesia del Santo Sepulcro, construida en lo que muchos cristianos veneran como el lugar de la crucifixión, entierro y resurrección de Jesús.

También cayó metralla cerca del Muro Occidental, el lugar más sagrado donde pueden rezar los judíos, y dentro del recinto de la mezquita de Al Aqsa, el tercer lugar más sagrado del Islam. Los ataques con misiles contra Jerusalén han sido poco frecuentes en el pasado. Israel también informó de dos salvas iraníes disparadas a primera hora del martes contra Tel Aviv y una zona al sur del Mar de Galilea. No se registraron heridos.

Los ataques estadounidenses e israelíes han matado hasta ahora a más de 1.300 personas en Irán, de las que se cree que unas 500 son mujeres y niños, según cifras del Gobierno.

El Ejército israelí afirma que ha atacado cerca de 8.000 objetivos en todo Irán, derribando más del 85% de las defensas aéreas del país y aproximadamente el 70% de sus lanzamisiles.

Los ataques de represalia de Irán también han matado al menos a 12 personas en Israel, 13 miembros del servicio estadounidense, así como a varias personas en los Estados árabes del Golfo.

Trump pide ayuda a sus aliados para vigilar el estrecho de Ormuz

El cierre del estrecho de Ormuz está enervando la economía mundial, disparando los precios de la energía, agravando la escasez de alimentos en los países pobres, desestabilizando a los Estados frágiles y complicando los esfuerzos de los bancos centrales para bajar los precios a los consumidores.

El lunes, Trump dijo que “numerosos países” le han dicho que “están en camino” para ayudar a vigilar el estrecho de Ormuz, pero también sugirió que la reticencia de algunos países mostraba una falta de reciprocidad en los acuerdos de defensa con Washington.

Los europeos han criticado a Estados Unidos e Israel por no aclarar sus objetivos en la guerra. “El nivel de entusiasmo me importa”, dijo Trump. No especificó los países, pero anteriormente ha apelado a China, Francia, Japón, Corea del Sur y Reino Unido. El crudo Brent cayó a alrededor de 100 dólares (86 euros) por barril el lunes, pero se mantuvo al alza en aproximadamente un 40% desde que comenzó la guerra.

Las autoridades se han apresurado a suavizar los precios. Fatih Birol, director de la Agencia Internacional de la Energía, declaró que sus 32 países miembros aún disponen de reservas adicionales de 1.400 millones de barriles, además de los 400 millones que acordaron liberar la semana pasada para hacer frente a los problemas de suministro.

El lunes, Kaja Kallas, responsable de política exterior de la UE, declaró poco antes de una reunión de ministros de Asuntos Exteriores en Bruselas que el bloque estaba estudiando el despliegue de misiones navales adicionales para ayudar a proteger los buques en el estrecho de Ormuz y sus inmediaciones.

En relación con el estrecho, el ministro iraní de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, afirmó que, desde la perspectiva de Teherán, el estrecho de Ormuz sigue abierto a la mayoría de los países, con excepción de Estados Unidos, Israel y sus aliados. Además, zanjó las acusaciones de que su país busca un final negociado de la guerra, algo que Trump lleva reclamando varios días.

“Desde nuestra perspectiva está abierto”, sólo que no para Estados Unidos, Israel y sus aliados. Araghchi también rechazó como “delirantes” las afirmaciones de que Irán estaba buscando un final negociado a la guerra.