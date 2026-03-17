Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver en vivo la Jornada 12 del Clausura 2026?

EL UNIVERSAL

Continúa la actividad del Clausura 2026 y la Liguilla está cada vez más cerca de comenzar.

Con 11 jornadas transcurridas, la Fase Regular del torneo está llegando a su fin, por lo que cada partido se vuelve más importante.

Los 18 clubes disputan cada juego con mayor intensidad porque todos los puntos son indispensables para acceder a la Fiesta Grande del futbol mexicano.

De momento, el Cruz Azul, el Toluca, las Chivas, el Pachuca, los Pumas, los Tigres, el América y el Atlas serían los ocho clubes que estarían avanzando a la siguiente fase del certamen.

Aunque, el Monterrey, el Tijuana, el Puebla, el Atlético San Luis y el FC Juárez se mantienen al acecho de zona de clasificación.

Mientras que el Necaxa, el León, el Mazatlán FC, el Querétaro y el Santos todavía no están, matemáticamente, eliminados, pero cada vez se vuelve más complicado que puedan obtener uno de los ocho boletos para la Liguilla

La Jornada 12 del Clausura 2026 será más que intensa y contará con varios partidos interesantes que podrían definir el futuro de algunos clubes.

Todo comenzará el próximo viernes dos partidos, continuará el sábado con cuatro y finalizará el domingo con tres.

¿Cuándo y dónde ver EN VIVO la Jornada 12 del Clausura 2026?

Necaxa vs Tijuana

Fecha: Viernes 20 de marzo

Hora: 19:00

Estadio: Victoria

Transmisión: TV Azteca/Claro Sports/ViX Premium/Pluto TV

Mazatlán FC vs Cruz Azul

Fecha: Viernes 20 de marzo

Hora: 21:06

Estadio: El Encanto

Transmisión: Azteca 7/FOX/FOX One/Tubi



Atlas vs Querétaro

Fecha: Sábado 21 de marzo

Hora: 17:00

Estadio: Jalisco

Transmisión: ViX Premium

Atlético San Luis vs León

Fecha: Sábado 21 de marzo

Hora: 19:00

Estadio: Libertad Financiera

Transmisión: ESPN/Disney+ Premium

Monterrey vs Chivas

Fecha: Sábado 21 de marzo

Hora: 19:05

Estadio: BBVA

Transmisión: TUDN/ViX Premium

Pumas vs América

Fecha: Sábado 21 de marzo

Hora: 21:10

Estadio: Olímpico Universitario

Transmisión:

Pachuca vs Toluca

Fecha: Domingo 22 de marzo

Hora: 17:00

Estadio: Hidalgo

Transmisión: FOX/FOX One

Santos vs Puebla

Fecha: Domingo 22 de marzo

Hora: 17:00

Estadio: Territorio Santos Modelo

Transmisión: ESPN/ViX Premium/Disney+ Premium