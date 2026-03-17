Tianguistas se están manifestando en el municipio de San Juan Xiutetelco, los comerciantes de encuentran en dos puntos de esta demarcación.
Un grupo está en el parque a las afueras del palacio municipal y otro grupo se encuentra bloqueando la carretera federal Teziutlán-Perote, a la altura del lugar conocido como las Coles.
De acuerdo con la información que han dado a conocer, se están manifestando en contra del presidente municipal, Baltazar Narcizo Baltazar debido a que quiere retirar los tianguistas.
You may also like
-
Incendio en casa habitación de Huauchinango deja dos heridos
-
Murió hombre atropellado en la autopista Puebla-Orizaba
-
Alimentos orgánicos no reemplazan una alimentación saludable
-
Oscar 2026: ‘Una batalla tras otra’ gana Mejor Película y vence a ‘Sinners’
-
Anuncian jornada de vacunación contra el sarampión en el tianguis de Xonaca