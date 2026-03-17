El coordinador de Gabinete está dispuesto a comparecer ante diputados: Pável Gaspar

Desde Puebla

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso, Pável Gaspar Ramírez, señaló que el coordinador del Gabinete estatal, José Luis García Parra, está dispuesto a comparecer ante las y los diputados, aunque no esté obligado por la Ley.

En rueda de prensa, Pável Gaspar señaló que la presencia del coordinador de Gabinete sería un área de oportunidad para que explique las acciones realizadas en favor de Puebla y la transformación que se ha vivido en poco más de un año de la administración.

“La Ley no lo obliga a venir a comparecer, pero sí veo una gran área de oportunidad que el compañero José Luis García Parra venga (…) Para mí sería de gran importancia que venga a comentar que en un lapso de poco más de un año se ha transformado totalmente el Estado”, indicó.

Pável Gaspar se dijo respetuoso de la postura y de la propuesta del diputado Rafael Alejandro Micalco Méndez, quien anunció que propondrá que comparezca el coordinador de Gabinete, tal como lo hacen secretarias y secretarios de la administración estatal.