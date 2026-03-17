Video; Familiares de Mayca se manifiestan frente al Poder Judicial de la Federación

María Huerta
De nueva cuenta, familiares de Mayca se manifestaron frente al Poder Judicial de la Federación, para exigir justicia a poco más de tres meses de los lamentables hechos que le quitaron la vida.
Con pancartas con la leyenda “Justicia para Mayca”, familiares señalaron que ya venció el amparo de Luz María N y busca ampliarlo.
Asimismo, indicaron que las autoridades no han brindado información de los avances del caso y exigen justicia a Mayca.
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