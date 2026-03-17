Video: Docentes piden de nueva cuenta 250 plazas

María Huerta
Con el grito “plazas si, pretextos no”, docentes se manifestaron frente a la Secretaría de Educación Pública en Puebla, para exigir la liberación de 250 lugares pendientes.
Cerca de 20 docentes, denunciaron presuntas irregularidades en el proceso de asignación, con retrasos que generan incertidumbre entre el magisterio.
Tras varias horas de plantarse afuera de la SEP, una comisión ingresó a mesa de diálogo, para llegar a un acuerdo.
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