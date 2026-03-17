Más de 400 ambulantes en el Calvario: Franco Rodríguez

María Tenahua

El secretario general de Gobierno del municipio de Puebla, Franco Rodríguez Álvarez, informó que por Viernes Santo se otorgarán más de 400 permisos para ambulantes en la zona de El Calvario.

En este sentido, las diferentes organizaciones se instalarán el jueves 1 y viernes 2 de abril a vender alimentos y artículos de temporada.

Asimismo, señaló que se realizarán diferentes operativos, para verificar que el comercio informal cumpla con Protección Civil.

Finalmente, precisó que también se supervisarán las juntas auxiliares donde desarrollan viacrucis, como Ignacio Romero Vargas, con el objetivo de que no vendan bebidas alcohólicas.