SEDETRA fortalece educación y empleo con nuevos convenios

-Alianzas con COBAEP y la Asociación Mexicana de Contadores Públicos impulsan la formación y competitividad.

– Estrategia estatal vincula talento joven, cooperativistas y emprendedores con desarrollo productivo.

Desde Puebla

CIUDAD DE PUEBLA. Pue. – El gobierno estatal que encabeza el mandatario Alejandro Armenta Mier consolidó una agenda de colaboración con la firma de convenios entre la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo y el Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla (COBAEP), así como con la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio Profesional en Puebla, con el objetivo de fortalecer la formación académica, la empleabilidad y la competitividad en la entidad.

El secretario de Desarrollo Económico y Trabajo, Víctor Gabriel Chedraui, informó que el convenio con el Colegio de Bachilleres establece bases de colaboración para impulsar programas de formación, capacitación, innovación e investigación económica en beneficio de la comunidad educativa, con alcance en los 37 planteles del sistema en el estado. Destacó que esta alianza permitirá fortalecer habilidades, detectar áreas de oportunidad y vincular la formación académica con el desarrollo productivo de Puebla.

Añadió que este acuerdo incorpora la implementación del modelo de Centros Integrales de Transformación y Seguridad Económico-Laboral Puebla Cinco de Mayo, una estrategia orientada a la capacitación, la vinculación con el sector productivo y el acceso a oportunidades laborales para las juventudes, mediante programas de formación, prácticas profesionales y proyectos productivos que impulsan la empleabilidad y el desarrollo regional.

Por otra parte, indicó que la firma del Convenio General de Colaboración con la Asociación Mexicana de Contadores Públicos establece mecanismos para desarrollar actividades de consultoría, formación especializada, diagnóstico y evaluación de proyectos económicos, así como programas de investigación científica y tecnológica. Precisó que esta alianza fortalece el capital humano, amplía los servicios de asesoría y capacitación para los sectores público y privado, y contribuye a elevar la competitividad de Puebla en el ámbito nacional e internacional.

En el evento participaron el director general del Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla, Humberto Eloy Aguilar Viveros; la subsecretaria de Industria y Comercio, Mónica Eloína Barrientos Sánchez; la directora académica del Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla, María del Rocío Meneses Uvera; el titular del Departamento Jurídico del Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla, Christian Zapata Martínez; la vicepresidenta de Membresía y Difusión de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio Profesional en Puebla, María de Jesús Rodríguez Campos; el vicepresidente Rodolfo Sotero Carriles Munguía, en representación de la presidenta Luz María Galindo Carrasco; así como Eva Leticia Cortes Rosette, Gabriel Cordero, Salvador Sánchez Ruonava, Marisela Vargas Domínguez y Rubén Fuentes Ruiz.