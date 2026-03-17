Rectora Lilia Cedillo abandera delegación deportiva Lobos BUAP

Entregó 875 uniformes a estudiantes para los Juegos Nacionales de Educación Media Superior y Superior 2026, con miras al Campeonato Nacional Universitario.

Desde Puebla

“Sabemos que se han preparado y llevan un corazón lleno de entusiasmo y de buena actitud. Para todos nosotros son motivo de orgullo, porque son el ejemplo a seguir de muchos jóvenes”, recalcó la rectora.

Añadió que más de 200 universidades públicas y privadas participarán en la competición, pero reiteró la confianza en los Lobos BUAP, porque están bien preparados, tienen el apoyo de la institución y ponen el corazón con entusiasmo y actitud.

Cedillo Ramírez reiteró que los representantes de la universidad tienen el acompañamiento de la institución.

La competencia es organizada por la Comisión del Deporte Universitario de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES).

En su turno, el director de Deporte, Miguel López Serrano, explicó que las disciplinas se efectuarán en la UNAM, campus Tec de Monterrey, Guadalajara y Colima.

Destacó que los deportistas de la BUAP enfrentarán más competencia, porque participarán UNAM, IPN, ITESM, etc.

Aunque avaló la buena preparación de los Lobos y que “en el deporte siempre se gana”.