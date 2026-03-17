Localizaron en Venustiano Carranza el cadáver de mujer reportada desaparecida

Yoana sufrió un feminicidio; la mataron a machetazos

Desde Puebla

Una mujer desaparecida ayer fue encontrada sin vida muy cerca de su vivienda, en la colonia La Libertad, municipio Venustiano Carranza, Sierra Norte de Puebla.

Se trataba de Yoana Lizet “N”, quien, de acuerdo a sus familiares, no llegó a convivir como de costumbre a casa de su madre.

Ayer, iniciaron una búsqueda y alerta en redes sociales, sin embargo, habrían recibido una exigencia de pago para su supuesta liberación.

Se informó de manera extraoficial que la chapa de la puerta de su vivienda se encontraba forzada, se presume fue sacada a la fuerza.

Este martes, su cuerpo fue hallado a escasos metros de su casa, en una zanja, con heridas de arma blanca (machete) con que le arrebataron la vida.