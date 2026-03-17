Lilia Cedillo y Manuel Viveros inauguran el Mundialito Escolar 2026

María Huerta

El secretario de educación pública (SEP), Manuel Viveros y la rectora de la BUAP, Lilia Cedillo inauguran el mundialito 2026 en que participan todos los niveles educativos.

En su mensaje, la rectora de la máxima casa de estudios, Lilia Cedillo les deseo suerte y resaltó que todos los participantes vivirán una gran experiencia deportiva.

El Mundialito Escolar 2026 se realizará del 17 al 20 de marzo en primaria, del 23 al 26 de marzo en secundaria y del 21 al 24 de abril en bachillerato, con la Gran Final los días 6 y 8 de junio en el Estadio Olímpico Universitario, bajo una política deportiva alineada a la visión nacional.