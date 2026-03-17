Presentan el Equinoccio 2026 en San Pedro Cholula

*- Más de 150 mil visitantes disfrutarán cultura, tradición y actividades artísticas*

Desde Puebla

*17 de marzo de 2026. San Pedro Cholula, Pue. –* Como parte de la estrategia de promoción turística de la región de Cholula y con el objetivo de fortalecer su riqueza cultural e histórica, el Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, encabezado por la presidenta Tonantzin Fernández, presentó las actividades del Festival Equinoccio 2026.

En este marco, Gustavo Donnadieu, director del Centro INAH Puebla, destacó que México atraviesa un momento importante en el impulso a la cultura, señalando que el Equinoccio en Cholula es uno de los eventos más relevantes del año al congregar a miles de visitantes. Asimismo, reconoció el trabajo coordinado entre las instituciones para su realización.

Por su parte, Matilde Sierra, directora de Patrimonio Turístico del Gobierno del Estado, subrayó la relevancia de este festival como parte de la riqueza cultural de Puebla, invitando a la ciudadanía a sentirse orgullosa de sus raíces y agradeciendo la colaboración entre los gobiernos municipales y el INAH.

Durante su intervención, la presidenta municipal Tonantzin Fernández reiteró que su administración mantiene el compromiso de preservar, promover y difundir la cultura, las tradiciones y la historia del municipio. En este sentido, informó que, además del tradicional Ritual a Quetzalcóatl, se ha preparado una amplia agenda de actividades culturales y artísticas para recibir a visitantes y turistas.

Detalló que se espera la asistencia de más de 150 mil personas, quienes podrán disfrutar de talleres, temazcal, obras de teatro y danzas los días 20, 21 y 22 de marzo en el Parque Soria. Asimismo, destacó que el próximo 21 de marzo, en punto de las 21:00 horas, se contará con la presentación del Grupo Bronco.

Finalmente, señaló que el trabajo coordinado entre los distintos niveles de gobierno permitirá garantizar la seguridad de las y los asistentes, así como el adecuado desarrollo de las actividades, por lo que invitó a la población a mantenerse informada a través de las redes sociales oficiales del Gobierno de San Pedro Cholula para consultar la cartelera completa.