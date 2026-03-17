Alejandro Armenta reiteró el compromiso de combatir la inseguridad y corrupción

– El gobernador encabezó la entrega de 111 unidades, entre motocicletas, patrullas, ambulancias y helicópteros por un monto de 57 mdp.

– “El nepotismo, el abuso del poder, el tráfico de influencias son los principales fenómenos que afectan el servicio público y lastiman a las familias”, señaló el ejecutivo estatal.

Desde Puebla

CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- “Porque el poder se vuelve virtud, sólo cuando se pone al servicio de los demás, mientras yo sea gobernador lo más importante será combatir la corrupción, el abuso del poder y procurar la seguridad de las y los poblanos y de sus familias”, puntualizó el gobernador Alejandro Armenta Mier, durante la entrega de 111 vehículos a instituciones de seguridad pública del estado, con una inversión de 57 millones de pesos.

Acompañado por su esposa Ceci Arellano, el titular del ejecutivo resaltó que la seguridad es lo más importante para las familias poblanas, por ello hizo un respetuoso exhorto a la Fiscalía General del Estado (FGE), al Poder Judicial y al Legislativo, a combatir la corrupción y delitos como la extorsión, pues los órganos de procuración de justicia deben poner el ejemplo de transparencia y honestidad .

Al señalar que en todas las oficinas gubernamentales colocará la carta, que presentó el pasado 14 de diciembre, donde señala que todos están obligados a combatir la extorsión y corrupción que tanto flagela a la sociedad poblana, Armenta Mier afirmó que no se puede permitir que ningún familiar acuda a una oficina pública y solicite un acto irregular. “Como si tuvieran un pasaporte a la impunidad”, aseveró.

El titular del Ejecutivo enfatizó que las y los poblanos exigen respuestas, honestidad, y congruencia, por ello resaltó que en los tiempos actuales las y los ciudadanos tienen el poder de denunciar irregularidades en tiempo real. “Los gobiernos y órganos de procuración de justicia debemos poner ejemplo para combatir la corrupción”, puntualizó.

Por su parte, el secretario del Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Miguel Cruz García, dijo que los vehículos otorgados son herramientas que refrendan el compromiso con la tranquilidad de las y los poblanos, representa capacidad de reacción y cobertura amplia y refuerza la prevención. Detalló que las unidades se destinarán a 14 municipios, así como 37 vehículos para la Fiscalía General del Estado, nueve a la subsecretaría de Centros Penitenciarios, 46 Motopatrullas a la Subsecretaría de Coordinación y Operación Policial y cinco a la Universidad de las Ciencias Policiales.

La Fiscal General del Estado de Puebla, Idamis Pastor Betancourt, señaló que los vehículos otorgados representan el compromiso del gobernador Alejandro Armenta Mier con el fortalecimiento de la Fiscalía que encabeza. Recordó que las nuevas unidades se suman a las 50 otorgadas en diciembre del año pasado, lo que significa acercar la procuración de la justicia en los 217 municipios de la entidad.

El secretario de seguridad Pública, vicealmirante Francisco Sánchez González, reiteró que para el gobierno que encabeza Alejandro Armenta Mier, la prioridad es la seguridad y fortalecer las capacidades de las instituciones, ya que es un compromiso permanente con las familias poblanas. Enfatizó que las nuevas patrullas, motocicletas y ambulancias son el reflejo de que en Puebla se trabaja bajo la estrategia de seguridad que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum y la coordinación de los tres órdenes de gobierno y las fuerzas armadas.

En su mensaje, la rectora de la Universidad de las Ciencias Policiales, Silvia Victoria Serrano, reconoció la coordinación entre el gobierno federal y estatal para garantizar la seguridad. Reconoció el compromiso del gobernador por el bienestar de las y los poblanos. Recordó que gracias al buen uso de los recursos federales el año pasado egresaron 400 policías y capacitaron a 3 mil elementos. Informó que para 2026 concluirán su formación mil policías y se actualizarán otros 3 mil policías más.

Gemma García Cordero, elemento de la Policía Estatal, calificó como gratificante la incorporación de nuevas unidades, al destacar que fortalecen la seguridad e integridad del personal y mejoran la atención a la ciudadanía. “Agradecemos al gobernador este apoyo, ya que estas unidades nos permiten desempeñar nuestro trabajo con mayor protección”, expresó.

Por su parte, Ángel Guzmán Domínguez, con 10 años de servicio en la Policía Turística, señaló que la renovación del parque vehicular es clave para el desempeño de sus funciones. “Es un recurso indispensable que mejora nuestra movilidad y nos permite brindar mayor seguridad a las personas”, afirmó.