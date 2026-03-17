Aplican Operativo Pasajero Seguro en Amozoc

Desde Puebla

Amozoc de Mota Puebla a 17 de Marzo de 2026.- Con el objetivo de fortalecer la seguridad de las y los ciudadanos, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Amozoc, a través de Tránsito Municipal, llevó a cabo el operativo “Pasajero Seguro” en diferentes puntos de la carretera federal, Puebla – Tehuacán.

Este dispositivo de seguridad se realizó y continuará en coordinación con Policía de Caminos del Estado, de Puebla con la finalidad de prevenir delitos en el transporte público y brindar mayor tranquilidad a las y los usuarios.