La SSP resaltó detención de 18 integrantes de grupos delictivos como La Familia Michoacana

Erika Méndez
El titular de la Secretaría de Seguridad Pública, el vicealmirante Francisco Sánchez González presentó un informe sobre los avances en materia de seguridad, en el cual, destacó la detención de 18 integrantes de grupos delictivos como La Familia Michoacana y La Barredora.
En conferencia de prensa, especificó que se detuvieron a nueve personas de cada grupo delictivo, con lo que se dio un fuerte golpe a la delincuencia.
Destacó que en lo que va de la administración se han detenido en total a 122 objetivos prioritarios.
Resaltó que también se han retirado de las calles 127 armas de fuego, 30 blancas, 17 hechizas, 73 cargadores, 504 cartuchos útiles y 11 inhibidores de señal.
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