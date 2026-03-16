Sheinbaum apoya colecta para Cuba promovida por ‘La Jornada’ y difundida por AMLO

LA JORNADA

Ciudad de México. De nueva cuenta, la presidenta Claudia Sheinbaum respaldó la iniciativa para recaudar fondos para apoyar al pueblo cubano que está sufriendo por un bloqueo comercial y ahora de importación de hidrocarburos. Descalificó a los adversarios que han cuestionado la solidaridad con Cuba, que resiste desde hace décadas este bloqueo

Señaló que fue una iniciativa originalmente difundida por La Jornada con el respaldo de personalidades como Elena Poniatowska, Enrique Semo, Marcos Rotiman, Carlos Pellicer, Laura Esquivel y otras personalidades, la que respaldó ahora el presidente López Obrador.

Subrayó que con esta iniciativa se creó una cuenta en Banorte que está regulada por las autoridades de la secretaría de Hacienda y Crédito Público, como ocurre con todas las cuentas, no está excluida de las regulaciones al respecto porque la oposición ya están cuestionando la cuenta abierta por la organización Humanidad con América Latina, que previamente solicitó ser reconocida como donataria, a fin de que la captación de este dinero pudiera destinarse para la compra de alimentos, medicamentos, plantas de luz para el pueblo cubano.

Durante su conferencia, explicó que este llamado solidario de López Obrador y muchas personas pretende apoyar a Cuba para enfrentar un bloqueo que nada tiene que ver con ellos, sino que tiene que ver con un aislamiento desde hace décadas de un bloqueo comercial y recientemente de un bloqueo de combustibles.

– ¿Llamaría usted a hacer alguna donación?

-Si puede ser de manera personal. Yo creo que sí, de manera personal.

A pregunta expresa condenó la mezquindad que caracteriza a la derecha frente a la fraternidad que reivindica el humanismo. Cuestionó la oleada de bots que se desprendieron ayer en redes sociales tras el pronunciamiento de López Obrador, “dijeron una cantidad de mentiras tremendas”.

“México es un pueblo fraterno que siempre da la mano al que sufre. Eso nos caracteriza. Nuestro pueblo y nuestra historia, no lo podemos perder nunca, dejaríamos de ser lo que somos

México fue el único país que se opuso al bloqueo a Cuba frente a todas las presiones, Una luz en el horizonte Siempre ha sido solidario con el pueblo cubano, pero la mezquindad está por encima de todo”.

-¿Que piensa del régimen cubano? Se habla de violaciones a derechos humanos

-Le corresponde al pueblo de Cuba así como respetamos al presidente Trump porque le corresponde a l pueblo de Estados Unidos. A veces decimos cosas que no estamos de acuerdo de la relación bilateral. Lo respetamos. Igual que no estamos de acuerdo con el presidente de Argentina pero lo respetamos porque lo eligió su pueblo, Como presidente nos corresponde respetar la autodeterminación. Cuando hay golpes de estado es distinto, Ya va contra la decisión y determinación. Del pueblo cubano Queremos una buena relación con Estados Unidos, siempre vamos a buscarla.