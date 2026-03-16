El Vive Latino 26 desata nostalgia y energía renovada

LA JORNADA

La lluvia llegó justo cuando Fobia desató la primera gran catarsis de la noche. Apenas comenzaron los acordes de Veneno vil, el escenario principal del Festival Vive Latino 26 se convirtió en un coro multitudinario: miles de voces cantaron como si hubieran esperado ese momento durante años.

Las maracas marcaron el ritmo mientras Leonardo de Lozanne apareció frente a un mar de celulares levantados. No eres yo terminó de inflamar el ambiente.

Entonces ocurrió algo extraño y perfecto: el público, la música y las gradas parecieron latir al mismo tiempo. Cuando llegó Dos corazones la euforia ya era incontenible.

En ese instante el estadio pareció convertirse en un solo organismo. Algunos cerraban los ojos mientras cantaban, otros levantaban los brazos como si quisieran sostener el momento un poco más.

Entre las primeras filas hubo abrazos improvisados y saltos que hacían vibrar la explanada. La lluvia ligera apenas alcanzaba a mojar los rostros, pero nadie se movía de su lugar: el público parecía decidido a quedarse dentro de esa canción el mayor tiempo posible. Sobre el escenario, Fobia tocaba con su alineación original, la misma que marcó a toda una generación del rock mexicano, y eso parecía darle al momento un peso especial, casi de rencuentro colectivo.

Leonardo de Lozanne caminó de un extremo a otro mientras el coro multitudinario acompañaba la rola Descontrol. Las luces rebotaban en las gotas que caían y por un momento el espectáculo pareció suspenderse en una burbuja eléctrica.

“Es la banda que escuchaban mis papás y ahora la cantamos juntos”, dijo Valeria Martínez, de 23 años, mientras abrazaba a sus amigas sin dejar de brincar. “Estas canciones ya son de todos”.

Así, entre nostalgia y energía renovada, la segunda y última jornada de la edición 26 del Festival Vive Latino tomó forma ayer en el estadio GNP Seguros, donde abrazos, gritos y saltos acompañaron las presentaciones de Santa Sabina, Rusowski, Los Fabulosos Cadillacs y otros artistas que mantuvieron el pulso del encuentro musical más longevo del país.

Desde las 14 horas, el recinto se volvió una arteria vibrante. Jóvenes y no tan jóvenes llegaron en oleadas al complejo mientras los distintos escenarios empezaban a resonar. Algunos avanzaban con camisetas de bandas históricas del festival; otros cargaban mochilas, gorras o banderas que se agitaban entre la multitud. El Vive Latino volvía a parecerse a una pequeña ciudad efímera levantada alrededor de la música.

El calor no impidió que miles se congregaran frente al escenario Amazon Music, donde la jornada arrancó con Triciclo Circus Band y más tarde continuaron Ladrones y Beta en la Carpa Intolerante. Conforme avanzaba la tarde, los pasillos del festival se llenaron de peregrinaciones improvisadas: grupos que corrían de un escenario a otro para no perderse a sus bandas favoritas.

Cynthia y Andrea fueron de las primeras en entrar. Llegaron puntuales al inicio del festival con la idea de quedarse hasta la madrugada.

“Nos gusta mucho cómo ha cambiado el Vive Latino”, contó Cynthia. “Yo vine a la primera edición y ahora me encanta ver que hay familias. Ya se volvió una tradición para salir con amigos que casi no ves”.

Los olores del festival se mezclaban: comida rápida, cerveza derramada, protector solar y ese aroma indefinible de multitud que sólo aparece cuando miles de personas comparten el mismo entusiasmo.

“Los champiñones de la viejita”

A las 16 horas, el escenario Amazon se iluminó con colores sicodélicos para recibir a Santa Sabina. El regreso de la banda convirtió el pasado en presente durante unos minutos. En las pantallas apareció la imagen de María Sabina coronada por hongos mientras la agrupación interpretaba Ajusco Hipnótico y Babel, recibidas con gritos de entusiasmo.

En medio del concierto, un niño preguntó a su padre para qué servían “los champiñones de la viejita”. El hombre dejó de cantar, guardó silencio unos segundos y luego soltó una carcajada.

“El día de hoy estamos recordando a nuestra estrella, a nuestra comandanta Rita Guerrero, Rita irrepetible, que hoy nos ve desde otro espacio”, dijo la vocalista Tania Melo antes de dedicar La daga a la histórica cantante del grupo.

El cantante español Rusowski tomó después el escenario Telcel con una propuesta más cercana al pop electrónico. Con Bby Romeo hizo mover las caderas a cientos de asistentes, pero el concierto se detuvo brevemente cuando una persona cayó entre la multitud.

El músico pidió asistencia médica antes de continuar con Mwah:3, mientras los teléfonos iluminaban el lugar como pequeñas luciérnagas.

Con el paso de las horas, el Vive Latino fue tomando su forma más intensa. La nostalgia y la juventud terminaron por mezclarse entre miles de asistentes que brincaron con las rolas de distintas generaciones del rock en español.

Cuando cayó la noche, las pantallas gigantes dominaron el paisaje y las luces del escenario principal transformaron el estadio en un océano de destellos. Entre canción y canción, el murmullo de la multitud crecía como una marea expectante.

Muchos se acomodaron en las gradas, otros se sentaron sobre el pasto artificial para recuperar fuerzas, mientras algunos más recorrían los puestos de comida o buscaban el mejor lugar para esperar a las bandas estelares de la noche.

Hasta el cierre de esta edición aún faltaban algunos de los momentos más esperados de la jornada: la presentación de The Smashing Pumpkins y el regreso de Los Fabulosos Cadillacs, antes de que la noche concluyera con la guitarra incendiaria de Tom Morello y una sesión del diyéi Steve Aoki.