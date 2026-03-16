Murió hombre atropellado en la autopista Puebla-Orizaba

Desde Puebla
Un hombre murió atropellado por vehículo en el kilómetro 137 de la autopista Puebla-Orizaba esta mañana de lunes.
El incidente ocurrió cerca de la caseta de cobro de Amozoc.
A consecuencia del impacto, el varón quedó desmembrado.
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