Salud Slider Principal

Murió hombre atropellado en la autopista Puebla-Orizaba

By Roberto Desachy / 16 marzo, 2026

Desde Puebla

Un hombre murió atropellado por vehículo en el kilómetro 137 de la autopista Puebla-Orizaba esta mañana de lunes.

El incidente ocurrió cerca de la caseta de cobro de Amozoc.

A consecuencia del impacto, el varón quedó desmembrado.

You may also like

Categorías