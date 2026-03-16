Oscar 2026: esta es la lista de ganadores de los premios de la Academia de Hollywood

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- One Battle after Another (“Una batalla tras otra”) se ha coronado como la gran triunfadora de los Oscar 2026.
La película de Paul Thomas Anderson llegó a la cita de este domingo con 13 nominaciones y se hizo con seis premios: el de mejor película, mejor director, mejor reparto, mejor edición, mejor guion adaptado y el de mejor actor de reparto para Sean Penn.
Para Penn fue su tercera estatuilla, tras Mystic River y “Mi nombre es Harvey Milk”, pero en esta ocasión no acudió a recogerla.
Con un récord histórico de 16 nominaciones, el thriller sobrenatural Sinners (“Pecadores”) era su gran contendiente en la 98ª edición los galardones de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos.
La cinta de vampiros del director Ryan Coogler se hizo con el reconocimiento al mejor guion original, a la mejor fotografía, a la mejor banda sonora y su protagonista, Michael B. Jordan, se coronó como mejor actor.
Jessie Buckley fue reconocida como mejor actriz protagonista.
También resultó una buena gala para Frankenstein, del mexicano Guillermo del Toro, con tres galardones.
O Agente Secreto (“El agente secreto”), del director brasileño Kleber Mendonça Filho, y “Sirāt”, del español Oliver Laxe, aspiraban a alzarse como la mejor película internacional, premio que ha ido para Sentimental Value (“Valor sentimental”).
La categoría ha sido presentada por Priyanka Chopra Jonas y Javier Bardem. El actor español, antes de pasar a leer el nombre del film ganador, ha dicho en inglés: “No a la guerra. Palestina libre”.
Este es el listado completo de los ganadores
Los ganadores
- Mejor película: One Battle After Another (“Una batalla tras otra”)
- Mejor director: Paul Thomas Anderson – One Battle After Another (“Una batalla tras otra”)
- Mejor actriz protagonista: Jessie Buckley – Hamnet
- Mejor actor protagonista: Michael B. Jordan – Sinners (“Pecadores”)
- Mejor actriz de reparto: Amy Madigan – Weapons (“La hora de la desaparición”)
- Mejor actor de reparto: Sean Penn – One Battle After Another (“Una batalla tras otra”)
- Mejor guion original: Sinners (“Pecadores”)
- Mejor guion adaptado: One Battle After Another (“Una batalla tras otra”)
- Mejor película internacional: Sentimental Value (“Valor sentimental”) – Noruega
- Mejor película documental: Mr. Nobody Against Putin
- Mejor cortometraje documental: All the Empty Rooms
- Mejor película de animación: KPop Demon Hunters (“Las guerreras k-pop”)
- Mejor cortometraje animado: The Girl Who Cried Pearls
- Mejor cortometraje de ficción (empate): The Singers y Two People Exchanging Saliva
- Mejor edición: One Battle After Another (“Una batalla tras otra”)
- Mejor reparto: One Battle After Another (“Una batalla tras otra”)
- Mejor fotografía: Sinners (“Pecadores”)
- Mejor diseño de vestuario: Frankenstein
- Mejor maquillaje y peluquería: Frankenstein
- Mejor diseño de producción: Frankenstein
- Mejores efectos visuales: Avatar: Fire and Ash (“Avatar: fuego y cenizas”)
- Mejor sonido: F1
- Mejor banda sonora original: Sinners (“Pecadores”)
- Mejor canción original: Golden – KPop Demon Hunters (“Las guerreras k-pop”)
“Esta noche podría ponerse política”, dijo Conan O’Brien nada más arrancar la ceremonia y tras comentar que había más seguridad que de costumbre en el edificio.
“Si eso te incomoda, hay un show alternativo presentado por Kid Rock”, siguió.
El cómico hizo así una referencia a la Super Bowl de febrero, cuando representantes del movimiento MAGA del presidente Donald Trump organizaron otro espectáculo como protesta por la actuación de Bad Bunny durante el intermedio.
También lo coronaron en el escenario como un rey medieval, una referencia quizá al No kings (“No reyes”), el lema bajo el cual decenas de miles de estadounidenses salieron a las calles del país para mostrar su rechazo a Trump y su forma de hacer política.
Con su comentario antes de presentar los Oscar al mejor largometraje y cortometraje documental, el cómico Jimmy Kimmel también ha optado por dejar que el público leyese entre líneas.
“Oímos hablar mucho del coraje en estas galas, pero la verdadera valentía es contar una historia por la que te puedan matar. Como saben, hay algunos países cuyos líderes no apoyan la libertad de expresión”, dijo.
“No estoy en la libertad de decir cuáles. Digamos solo Corea del Norte y CBS”, agregó, en alusiones a una decisión de la cadena estadounidense con respecto a The Late Show With Stephen Colbert.
Colbert acusó a su cadena de negarse a transmitir una entrevista con un político demócrata por temor a represalias de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC).
Pero ninguna referencia ha sido políticamente más explícita que la de Javier Bardem.
Antes de presentar el premio a la mejor película internacional junto a Priyanka Chopra Jonas, el actor español ha reivindicado en inglés: “No a la guerra. Palestina libre”.
Antes de la gala, al serle preguntado en la alfombra roja sobre las insignias que llevaba en la solapa, una que rezaba “No a la guerra” en letras rojas ensangrentadas y la otra con el dibujo de un niño palestino había explicado:
“Es lo mismo que usé hace 23 años. Son las mismas mentiras. En el 2023, las armas de destrucción masiva y ahora derrocar un régimen y no hacen más que radicalizarlo”.
“No sé si va a ser una gala reivindicativa. Yo haré lo que pueda y sepa hacer”, le adelantó en sus declaraciones a Movistar Plus+.
Han sido muchos los galardonados que han aprovechado sus minutos en el escenario para reflexionar sobre la convulsa actualidad y las decisiones de los líderes políticos, en una gala que se ha desarrollado mientras la guerra contra Irán recrudece.
Paul Thomas Anderson, al recibir el Oscar a mejor director por “Una batalla tras otra”, ha aprovechado para lanzar mensaje a sus hijos y a la generación a la que pertenecen y abrir la puerta a la esperanza.
“Esta película la he hecho para decirles a mis hijos que siento mucho este desastre de mundo que les hemos dejado y también para animarlos a que sean una generación que aporte algo de sentido común y de decencia”.
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