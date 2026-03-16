Oscar 2026: esta es la lista de ganadores de los premios de la Academia de Hollywood

BBC NEWS MUNDO

One Battle after Another (“Una batalla tras otra”) se ha coronado como la gran triunfadora de los Oscar 2026.

La película de Paul Thomas Anderson llegó a la cita de este domingo con 13 nominaciones y se hizo con seis premios: el de mejor película, mejor director, mejor reparto, mejor edición, mejor guion adaptado y el de mejor actor de reparto para Sean Penn.

Para Penn fue su tercera estatuilla, tras Mystic River y “Mi nombre es Harvey Milk”, pero en esta ocasión no acudió a recogerla.

Con un récord histórico de 16 nominaciones, el thriller sobrenatural Sinners (“Pecadores”) era su gran contendiente en la 98ª edición los galardones de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos.

La cinta de vampiros del director Ryan Coogler se hizo con el reconocimiento al mejor guion original, a la mejor fotografía, a la mejor banda sonora y su protagonista, Michael B. Jordan, se coronó como mejor actor.

Jessie Buckley fue reconocida como mejor actriz protagonista.

También resultó una buena gala para Frankenstein, del mexicano Guillermo del Toro, con tres galardones.

O Agente Secreto (“El agente secreto”), del director brasileño Kleber Mendonça Filho, y “Sirāt”, del español Oliver Laxe, aspiraban a alzarse como la mejor película internacional, premio que ha ido para Sentimental Value (“Valor sentimental”).

La categoría ha sido presentada por Priyanka Chopra Jonas y Javier Bardem. El actor español, antes de pasar a leer el nombre del film ganador, ha dicho en inglés: “No a la guerra. Palestina libre”.

Este es el listado completo de los ganadores

Los ganadores

Mejor película: One Battle After Another (“Una batalla tras otra”)

Mejor director: Paul Thomas Anderson – One Battle After Another (“Una batalla tras otra”)

Mejor actriz protagonista: Jessie Buckley – Hamnet

Mejor actor protagonista: Michael B. Jordan – Sinners (“Pecadores”)

Mejor actriz de reparto: Amy Madigan – Weapons (“La hora de la desaparición”)

Mejor actor de reparto: Sean Penn – One Battle After Another (“Una batalla tras otra”)

Mejor guion original: Sinners (“Pecadores”)

Mejor guion adaptado: One Battle After Another (“Una batalla tras otra”)

Mejor película internacional: Sentimental Value (“Valor sentimental”) – Noruega

Mejor película documental: Mr. Nobody Against Putin

Mejor cortometraje documental: All the Empty Rooms

Mejor película de animación: KPop Demon Hunters (“Las guerreras k-pop”)

Mejor cortometraje animado: The Girl Who Cried Pearls

Mejor cortometraje de ficción (empate): The Singers y Two People Exchanging Saliva

Mejor edición: One Battle After Another (“Una batalla tras otra”)

Mejor reparto: One Battle After Another (“Una batalla tras otra”)

Mejor fotografía: Sinners (“Pecadores”)

Mejor diseño de vestuario: Frankenstein

Mejor maquillaje y peluquería: Frankenstein

Mejor diseño de producción: Frankenstein

Mejores efectos visuales: Avatar: Fire and Ash (“Avatar: fuego y cenizas”)

Mejor sonido: F1

Mejor banda sonora original: Sinners (“Pecadores”)