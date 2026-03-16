Regina Sirvent subió al podio en San Luis Potosí

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Zaragoza, San Luis Potosí, S.L.P., a 15 de marzo de 2026.- Regina Sirvent tuvo un gran debut en la Temporada 2026 de NASCAR México Series dentro de la categoría Challenge Series, al conseguir el tercer puesto en el Súper Óvalo Potosino, escenario de la carrera disputada hoy en territorio potosino.

La piloto logró reponerse a lo largo de la competencia para alcanzar el podio, sumando un nuevo resultado destacado en esta pista, donde ya había sido segunda en 2024.

Luego de la sesión de clasificación del sábado, en la que Regina se quedó con la cuarta posición al mando del auto #10 Kotex / Por Amor a Puebla / Volaris del equipo Alpha Racing, llegó el momento de la competencia. Con el reloj marcando las 13:40 horas de este domingo 15 de marzo, se dio el arranque de “La Potosina 200” ante una gran entrada en las tribunas.

Con un inicio marcado por una bandera amarilla, Sirvent quedó en una posición complicada dentro del tráfico del óvalo de 804 metros de longitud, perdiendo posiciones respecto a su lugar de salida y cayendo hasta el octavo puesto.

Al llegar el Stage, comenzó a gestarse la remontada de Regina con detenciones clave en los pits, que le aseguraron el tercer lugar cuando la carrera se definía en los 100 minutos pactados, cerrando de gran manera su debut con la escudería Alpha Racing y reafirmando su legado como la mujer más exitosa dentro de NASCAR México Series.

Regina Sirvent, auto #10 Kotex / Por Amor A Puebla / Volaris:

“Nos llevamos el tercer lugar, que nos pone en una buena posición para pelear por el campeonato. Hoy demostramos que tenemos un gran auto y la capacidad de estar ahí adelante. Nos quedan muchas oportunidades para buscar el primer lugar.”

Con este resultado, Regina Sirvent inicia de forma positiva su participación en la Temporada 2026, mostrando competitividad desde la primera fecha y sumando puntos importantes en la categoría Challenge Series. Ahora, el campeonato continuará su camino el próximo 29 de marzo, cuando NASCAR México Series visite el Súper Óvalo Chiapas para disputar la segunda fecha del calendario en territorio chiapaneco.