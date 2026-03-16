Asamblea de dueños, derechos de tv, el caballo negro que viene de España y el no tan claro Grupo Ignite y su codicia por la Franja…

En Línea Deportiva

Pepe Hanan

Con el cierre de la Copa del Mundo 2026 (19 de julio), también se termina el contrato de los derechos de TV que firmó la FEMEXFUT y Televisa, en conjunto con TV Azteca (esta última con ciertas restricciones), en el año 2017.

El acuerdo se cerró por una cantidad de 200 millones de dólares más variables, con lo cual se estima un monto total de 263 a 280 millones de dólares (MDD) por un periodo de ocho años, lo que representa un promedio superior a los 30–35 MDD anuales.

Este contrato también puso fin a las cláusulas de renovación automática, permitiendo una licitación abierta tras la finalización del contrato en 2026.

La FEMEXFUT planea implementar un modelo de licitación abierto, gestionado por la firma suiza Team Marketing (experta en negociaciones internacionales de derechos comerciales), donde gigantes del streaming (Netflix, Amazon, Max) y televisoras internacionales podrían competir por los derechos sin ninguna restricción.

Este proceso de licitación servirá como antesala de un proyecto que está persiguiendo la FEMEXFUT.

El cual se trata de la venta en conjunto de los derechos de transmisión de la Liga MX, en la que actualmente cada club licencia por cuenta propia sus partidos de local. El plan de los directivos es que esta idea se pueda implementar a partir de 2028, aunque hay muchas dudas sobre ese tema y sobre si se podrá llevar a cabo.

En el lejano 2017, amigo lector, recordará que se dio una pugna muy fuerte entre dos grupos: por avalar o no la firma de dicho contrato.

Con 12 votos a favor y únicamente cuatro equipos que no estuvieron de acuerdo con la decisión, los cuales fueron Lobos BUAP, Rayados de Monterrey, Tigres de la UANL, así como también Grupo Pachuca.

El duopolio televisivo se terminó imponiendo a aquellos que buscaban un cambio para que la Selección Mexicana fuera transmitida a través de otras televisoras, y no solo por TV Azteca y Televisa.

Ese evento fue histórico y trascendental para muchos.

Alejandro Irarragorri se mostró como el gran operador a favor de los derechos del duopolio televisivo, lo que le otorgó la simpatía y bendición tanto de Emilio Azcárraga como de Ricardo Salinas Pliego, a tal grado que hasta socios son hoy en día (Grupo Salinas tiene un porcentaje de participación en áreas de negocios de Orlegi).

Lobos BUAP fue el gran perdedor, ya que la novatez del rector Esparza Ortiz lo llevó a alinearse con el grupo rebelde y, a la postre, su equipo perdió la categoría.

Ir en contra del sistema tiene sus consecuencias y, cuando eres el nuevo invitado, es simplemente tu sentencia.

Jesús Martínez, con esta situación, se alejó por completo de Emilio Azcárraga y de sus afectos, y sobre todo le perdieron la confianza como miembro de la familia del fútbol mexicano. Su cercanía con el Sr. Slim, la cual Jesús considera una fortaleza, hasta ahora ha sido su principal debilidad.

El cambio en los derechos de televisión, streaming y diversas nuevas tecnologías de difusión (incluyendo las que aún no conocemos) ya no es motivo de discrepancia. Tanto Televisa como Grupo Salinas saben que la exclusividad ya no la pueden mantener ellos.

El valor en el que se pueden comercializar dichos activos simple y sencillamente está fuera del alcance de lo que pueden ofrecer. Se estima que el próximo contrato será por 8 años (dos ciclos mundialistas) y un mínimo de 350 a 400 millones de dólares.

Y en un momento en que la TV abierta y el modelo de negocio de Televisa y TV Azteca van a la baja, es imposible para ellas poder hacer una oferta de ese calibre.

Tiempos son tiempos y negocios son negocios.

Pero si usted, amigo lector, cree que el duopolio televisivo mexicano quedaría fuera de las transmisiones de la Selección Nacional en partidos importantes, puede no ser así, ya que existe la posibilidad de que el gobierno mexicano legisle y declare “eventos deportivos de interés público nacional” algunos partidos de la Selección, y eso en cierta forma obligue a los futuros poseedores de los derechos de transmisión a compartir o vender con las señales abiertas ciertos partidos.

Como verá, no todo está perdido para el duopolio.

Y precisamente, amigo lector, todo esto nos lleva al nuevo ordenamiento de poderes en la FEMEXFUT que se avecina.

Al ya no ser factor de discrepancia que Televisa sea dueña en exclusiva de los derechos televisivos, lo que está en reacomodo es el control y el poder de las distintas áreas de la FEMEXFUT.

Al momento existe un grupo que quiere hacer cambios coyunturales y trascendentes en la gobernanza de la Federación.

Dicho grupo está integrado por:

Toluca

Chivas

Pachuca y León

Tigres

Monterrey

San Luis

Juárez

Son 8 equipos, pero cuentan como 7 votos en la Asamblea de Dueños.

Ellos quieren quitar el poder a las televisoras, que son las que actualmente tienen el control de la Federación.

De la siguiente manera:

Área deportiva, normativa, disciplinaria, estatutaria y operativa de la FEMEXFUT la tiene Televisa en su totalidad.

Área financiera, comercial y administrativa la tiene TV Azteca.

La pugna es por la gobernanza, como le mencioné anteriormente.

Este grupo, el de los ocho, quiere poner nuevas personas en puestos clave.

Su propuesta es que sean personas ajenas a los equipos, que inclusive no hayan tenido relación laboral con ningún equipo de fútbol o con sus grupos empresariales.

Quieren que headhunters busquen a esos personajes neutrales en México o fuera del país (este punto es un foco rojo: traer extranjeros a dirigir el fútbol mexicano) y ya verá usted, amigo lector, que desde ahora le adelanto podrían ser españoles. Más adelante verá por qué lo digo.

El grupo que aún es fiel y leal a los intereses de las televisoras es:

América

Mazatlán

Puebla

Cruz Azul

Pumas

Atlas y Santos

Necaxa

Xolos y Querétaro

Son 8 votos y 10 equipos.

Hay un voto de diferencia: 7 vs 8 (con multipropiedad), pero en número de equipos son 8 vs 10.

León va a seguir unido a Pachuca y representan un voto.

Del lado de Televisa, los binomios de multipropiedad son:

Santos – Atlas

Xolos – Querétaro

Las preguntas son sobre dos equipos: Atlante (antes Mazatlán) y Querétaro.

¿Se mantienen en el grupo de Televisa y los 8 votos se convierten en 9?

¿O con quién jugarán estos dos nuevos dueños (Spiegel y Escalante)?

¿Sus votos seguirán respondiendo a los intereses de Hank y Salinas Pliego?

Esa es una buena pregunta: fidelidad o nuevo alineamiento.

Y por otro lado, ¿qué pasa si se concreta la venta del Atlas?

Ahí aparece otro nuevo voto, que no estaba en la ecuación, ya que la multipropiedad de Orlegi valía solo un voto.

Si es Bejos el nuevo dueño, ¿con quién va a estar?

Como verá, amigo lector, el tablero geodeportivo-político está caliente.

Y aquí aparece el CABALLO NEGRO.

Es un semental de pura raza española, con toda la experiencia y conocimiento del fútbol europeo (que, por cierto, casi nadie ve venir).

Se trata de:

MIGUEL ÁNGEL GIL MARÍN

El “caballo negro”, quien trae ahora el fiel de la balanza.

Él es el cambio.

Con él se están alineando los dueños disidentes.

Están viendo en él al futuro líder, por lo que representa y su origen.

En Televisa, Azcárraga Jean ya lo tienen completamente visto y definido.

Van a tener que compartir con él el poder y las decisiones.

Pero por iniciativa de Azcárraga Jean, para controlar el tablero.

De no hacerlo así, Gil Marín podría arrebatar todo, y entonces sí sería un gran cambio y quizás un gran problema.

Como verá, amigo lector, viene un cambio de época en el fútbol mexicano. Esperemos que sea para poder tener un mejor fútbol en

México.

La dupla AZCÁRRAGA JEAN – SALINAS PLIEGO está viviendo sus últimos momentos.

La que está por llegar es la dupla AZCÁRRAGA JEAN – GIL MARÍN.

Veremos cómo se da la próxima Asamblea de Dueños.

Por otra parte, me llega información de que el próximo martes se llevará a cabo una reunión entre directivos de TV Azteca y el director de la empresa IGNITE, Enrique Uruñuela, quienes pretenden comprar al Puebla.

Existe un favoritismo claro en esta venta hacia dichos empresarios, ya que Uruñuela fue director jurídico de Grupo Dragón (empresa de Grupo Salinas) en el pasado.

Enrique Uruñuela es prestanombres de Gabriel Solares, quien está vetado por la FEMEXFUT después del incidente entre Querétaro y Atlas.

El martes, dicha reunión tiene como objetivo fijar los términos de una venta en términos y condiciones no muy claras (como todo lo que hace Solares).

Esperaremos a ver qué sale de esa reunión, pero por lo que se ve no será lo mejor para el Puebla y su afición.

Aquí la gran interrogante radica en saber si Ricardo Salinas Pliego está enterado de que gente de su entorno pretende asociarse con la gente de Ignite y quedarse, mediante los préstamos que solicitaría este grupo, con un 20%.

¿Lo sabrá Salinas?

¿Lo avalará?

La duda mata.

LOS DEMONIOS ANDAN SUELTOS Y HAN TRIUNFADO.

Estoy en condiciones de confirmar lo que ya se sospechaba:

El descenso desapareció para siempre.

Y por si fuera poco, en un acuerdo tácito que está en la mesa y que se hará oficial en la próxima Junta de Presidentes, el tema de las multas quedó sepultado.

Se decía que este sería el último torneo donde se mantendría la multa por los últimos tres lugares del porcentaje. Sin embargo, las condiciones cambiaron y, como ya no se le da dinero a los equipos de expansión, la decisión está tomada.

Desde esta temporada ni Santos, ni Puebla, ni Mazatlán ni nunca más ningún otro tendrá que preocuparse por perder millones de pesos por quedar en los últimos lugares.

Con esto también pretenden garantizarle a los grupos inversores la factibilidad de que su dinero no corre ningún riesgo, y así animarlos de manera definitiva a invertir en los equipos mexicanos.

Es cuanto.

Nosotros, como siempre, seguiremos en línea.

Hasta la próxima.

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