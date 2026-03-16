Rubén García se adjudica la primera del año en Nascar México

Staff/RG

Rubén García Jr. de Canel´s/Logitech G/ Mobil 1/Laboratorio Tequis, ganó la “Potosina 200” de NASCAR México Series 2026, tras liderar en el inicio y parte final de la competencia en el óvalo ubicado en Zaragoza.

El piloto del auto No. 88 se adjudicó hoy su séptima victoria en tierras potosinas y la 25 desde que correr en NASCAR México.

“El año pasado fue muy duro para todos, y para mí también”, dijo Rubén. “Cuando eres piloto de esta categoría y llegas a este nivel y corres para el Team GP, se espera que ganes todos los años”.

“Tener esa sequía nos hizo mirarnos al espejo, y estoy muy orgulloso de todos los que están en nuestro equipo. Trabajamos muy duro en la pretemporada, y hubo algunos momentos en esta carrera en los que nos fuimos para atrás, pero simplemente nos reiniciamos, y cada vez que teníamos la oportunidad de rebasar lo hicimos”, expresó.

También agradeció el apoyo que recibe por parte de la Flia. García Navarro desde hace muchos años y les dedico este triunfo.

Carrerón de Eloy Sebastián López de Volaris/Aldo Conti, que se mantuvo al acecho y en la vuelta final logró rebasar a Rodrigo Rejón y Max Gutiérrez, para quedarse con el segundo lugar. “No sabía que podía pasar en esta carrera a pesar de haber calificado en la cuarta posición. Corrí con la cabeza fría y al final cuando vi que podía atacar lo hice para lograr cosechar una buena cantidad de puntos con miras al Chase”.

Rodrigo Rejón de GGG/Pro Rally no se veía muy feliz después de visitar el tercer escalón del podio: “Por un momento pensé que la tenía, ya que busqué la victoria a lo largo de buena parte de la competencia. No se pudo pero vamos por la revancha a Chiapas”.

La carrera finalizó por tiempo en virtud de la gran cantidad de banderas amarillas que hubo a lo largo de la misma.

TOP TEN NASCAR MÉXICO

1) RUBÉN GARCÍA 1:40:14.083

2) ELOY LÓPEZ 1:40:14.567

3) RODRIGO REJÓN :40:14.730

4) MAX GUTIÉRREZ 1:40:14.862

5) RUBÉN ROVELO 1:40:15.283

6) ALEX DE ALBA 1:40:15.415

7) SANTIAGO TOVAR 1:40:15.474

8) HELIO MEZA 1:40:15.703

9) GERMÁN QUIROGA 1:40:16.153

10) IRWIN VENCES 1:40:16.398

LA VICTORIA EN CHALLENGE SERIES FUE PARA VÍCTOR BARRALES JR.

Víctor Barrales Jr., con el auto No. 39 de Osito Poki/ANVI Motorsports, dejó sus marcas de quema de neumáticos en el Súper Óvalo Potosino, como parte del festejo, al ganar la primera competencia de Challenge Series, festejo que vivió con el triunfo todo su equipo.

El potosino arrancó con el pie derecho la temporada 2026 en la categoría Challenge y dijo que lo hizo casi sin apoyo de patrocinadores, por lo que con este triunfo espera que para Chiapas, muchas marcas aparezcan en su auto.

“Sin duda una carrera muy complicada y más al final, dónde el tráfico fue un tema muy importante. Gran forma de iniciar la temporada con una victoria y agradecer al equipo, que me dio un excelente auto; y todo el trabajo que se realizó todo el fin de semana”, expresó.

El segundo lugar fue para el debutante, Mateo Girón de Alessandros, quien aclaró irse feliz por ese resultado en su debut: “Aspiro a más porque estoy en un gran equipo y creo que lo puedo lograr”.

Regina Sirvent de Kotex/Volaris cruzó la meta en la tercera posición y comentó que hizo una carrera muy cerebral, lo que le dio un buen resultado que le ayudan a sumar buenos puntos.

TOP FIVE CHALLENGE SERIES

1) VÍCTOR BARRALES JR. 1:40:17.566

2) MATEO GIRÓN 1:40:17.930

3) REGINA SIRVENT 1:40:18.948

4) JORGE DE LA PARRA 1:40:19.052

5) DIEGO ORTIZ 1:40:19.102