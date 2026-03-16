Everardo Fonseca se lleva el triunfo en el arranque de la temporada 2026 de Trucks México Series

Staff/RG

Everardo Fonseca dio el primer golpe de la temporada 2026 y se llevó la victoria en un final de infarto en el arranque de Trucks México Series, presentado por Mikel’s – TUM Logística – Moncar – Turibus – Beker Eyewear – Hoosier Tire México – Carreras en Vivo, ante una gran entrada en el Súper Óvalo Potosino.

El “campeonato de desarrollo más importante de México” inició una nueva campaña en busca de un nuevo monarca, en punto de las 11:30 horas, con el calor comenzando a sentirse en la pista. Desde la pole partía Roberto ‘Bob’ Espinosa en la camioneta #96, buscando el triunfo frente a su público.

La largada fue limpia, marcada por la decisión de Espinosa y Krüll, P1 y P2, de entrar a los fosos para el cambio obligatorio de neumáticos. La punta fue tomada por Edwin Arenas, quien batalló por la cima con Víctor Gama, que cedió el liderato antes del Stage al de Yucatán, Carlos Novelo, quien se adueñó de los primeros puntos del día.

En la segunda parte de la carrera aparecieron las primeras banderas amarillas, sumando drama a la competencia. Espinosa aprovechó y superó a Novelo en una espectacular batalla en pista. Jan Phillip Krüll intentaba meterse en la pelea, pero una ponchadura lo dejó fuera en la recta final.

Finalmente, todo se definió en la última vuelta, cargada de tensión. Los pilotos lo dieron todo y un contacto dejó fuera a Espinosa y Novelo, dejando el triunfo en manos de Everardo Fonseca, quien aprovechó la oportunidad para firmar la primera victoria de la temporada, seguido de Sebastián Rodríguez con un cerrado margen de 0.396 segundos de diferencia.

Valeria Aranda, Rafael Maggio y Andrés Tobías completaron el Top 5 de este memorable inicio de campaña.

El siguiente paso de Trucks México Series, presentado por Mikel’s – TUM Logística – Moncar – Turibus – Beker Eyewear – Hoosier Tire México – Carreras en Vivo, será en el Súper Óvalo Chiapas el próximo 29 de marzo.