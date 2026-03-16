Mateo Girón sube al podio en su debut en la Challenge Series

Staff/RG

El zacatecano Mateo Girón tuvo un exitoso debut en la Challenge Series al conquistar el segundo puesto en el Súper Óvalo Potosino, mostrando un nivel destacado en su primera participación dentro de la Fecha 1 de NASCAR México Series.

Tras cerrar su etapa en Trucks México Series, San Luis Potosí representó el primer desafío de Mateo al volante del auto #05 Alessandros Racing – Heraldo Media Group – VAZLO Auto Parts. El piloto partió desde la quinta posición este domingo 15 de marzo a las 13:40 horas, enfrentando un arranque complicado debido al tráfico en la largada, situación que supo gestionar con inteligencia.

Con la competencia pactada a 200 vueltas, la temperatura de la pista comenzó a jugar un papel importante. Los contactos fueron constantes en la lucha por los primeros lugares y, en la vuelta 55, una bandera amarilla rezagó al zacatecano tras un contacto, obligándolo a ingresar a pits para ajustar el auto.

Después del Stage, Mateo llegó a colocarse como líder; sin embargo, un nuevo contacto en la vuelta 117 lo obligó a iniciar una remontada. Con un gran trabajo del equipo en pits y un sólido desempeño en pista, logró recuperar posiciones para cerrar en el segundo lugar cuando se cumplieron los 100 minutos pactados de ‘La Potosina 200’.

Mateo Girón, auto #05:

“Estoy contento, fue una gran carrera con muy buen ritmo. Aprovechamos bien las paradas en pits, pero lamentablemente la victoria se nos escapó en la última vuelta.

“Es un sueño hecho realidad. Gracias a Alessandros Racing – Heraldo Media Group – VAZLO Auto Parts, a la gente de San Luis y nos vemos en Tuxtla.”

Con este resultado, el piloto zacatecano deja claro que será un contendiente a los primeros puestos en su temporada debut. Su próxima cita será el 29 de marzo en el Súper Óvalo Chiapas, donde buscará repetir una actuación destacada.