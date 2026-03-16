Museo Amparo: Agenda del 16 al 31 de marzo de 2026

Staff/RG
El Museo Amparo genera y ofrece un programa permanente de exposiciones temporales nacionales e internacionales, abordando diversas temáticas y exhibiendo los múltiples lenguajes del arte contemporáneo. Las exposiciones se han acercado a diferentes materias y medios: arqueología, historia, arte contemporáneo, arquitectura y diseño, dando cabida a propuestas curatoriales de investigadores que encuadran miradas innovadoras al arte y a las manifestaciones culturales.
Conoce las distintas exposiciones que tenemos para ti.
You may also like
-
Charla con el genio asiático tecnológico Parvej Husen Talukder desde Bangladesh
-
Entrevista con el poeta errante Ron A. Kalman
-
Color, energía y libertad: la exposición de Pilar Mainou abre una conversación íntima con el espectador
-
Agenda del 1º al 15 de marzo de 2026: Museo Amparo
-
En el Centro Histórico de Puebla, ¡conoce la Caseta Cultural Cafre!