Museo Amparo: Agenda del 16 al 31 de marzo de 2026

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El Museo Amparo genera y ofrece un programa permanente de exposiciones temporales nacionales e internacionales, abordando diversas temáticas y exhibiendo los múltiples lenguajes del arte contemporáneo. Las exposiciones se han acercado a diferentes materias y medios: arqueología, historia, arte contemporáneo, arquitectura y diseño, dando cabida a propuestas curatoriales de investigadores que encuadran miradas innovadoras al arte y a las manifestaciones culturales.

Conoce las distintas exposiciones que tenemos para ti.