Hombre secuestrado escapa del fraccionamiento Strata Misiones de San Francisco, en Coronango 

Desde Puebla
Tras reporte al 911, la policía de Coronango auxilió a un hombre de 46 años, que logró escapar de sus captores en el residencial Strata en Misiones de San Francisco.
La víctima relató a las autoridades que fue privado de su libertad mediante engaños el pasado 13 de marzo en el mercado de Tepeaca y trasladado a un domicilio local en vehículo rojo.
Aunque las autoridades exhortaron a la victima a poner su denuncia, no quiso proceder legalmente contra sus captores, que le habrían quitado pertenencias y lo tenían amarrado.
Policías municipales lo mantuvieron en resguardo mientras la llegada de su familia.
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