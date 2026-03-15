Hombre herido de gravedad tras oponerse al asalto en Puebla capital

Desde Puebla
Un hombre fue herido de gravedad en el cuello tras violento atraco en Puebla capital.
En la colonia Guadalupe Hidalgo la mañana de este domingo.
Reportes indican que la víctima se habria resistido a un asalto y fue herida gravemente.
Fue trasladada a un hospital y su salud se reporta grave.
Hasta el momento se desconoce el paradero de los presuntos responsables.
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